Бобруйчанка поддалась на уговоры мошенников торговать валютой и потеряла Br10 тыс.

Источник материала: БелТА

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Попытки торговать на валютном рынке под руководством мошенников закончились для жительницы Бобруйска потерей Br10 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные, представляясь сотрудниками компании, занимающейся финансовыми торгами, совершили ряд звонков на мобильный телефон 24-летней бобруйчанки, в том числе в мессенджер Viber. Они уговорили девушку начать зарабатывать на торгах, в результате чего она лишилась крупной суммы денег. Аудиозаписи разговоров исследованы судебными экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области в рамках проведения фоноскопической экспертизы. Ее результаты позволили установить дословное содержание разговоров потерпевшей со злоумышленниками.

По словам самой девушки, она никогда не сталкивалась с финансовым рынком и ничего в нем не понимает, однако назвавший себя Александром мужчина терпеливо объяснял ей механизмы работы с валютой, нефтью и золотом, убеждая, что вся деятельность компании легальная и приносит прибыль клиенту минимум в $200 в неделю. Мужчина направил ей фишинговую ссылку, перейдя по которой, потерпевшая создала аккаунт. Злоумышленники уговорили ее активировать торговый счет, введя номер карты и код из СМС-сообщения "от банка". Также она внесла на свой торговый счет сумму в белорусских рублях, эквивалентную $500, которую втайне взяла у своей матери. Кроме того, по просьбе неизвестных на свой телефон она установила приложение удаленного доступа.

Несмотря на радужные обещания, первые торги под контролем "эксперта" оказались неудачными - баланс ушел в минус. Однако злоумышленники продолжили выманивать у девушки новые суммы. Они говорили, что сделка неуспешна по ее вине, однако все еще можно исправить, внеся еще один транш. Всего потерпевшая перевела на счет почти Br10 тыс., пока окончательно не убедилась, что ее обманывают. Эти деньги она потеряла.

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области в очередной раз напоминают о правилах цифровой безопасности: не сообщайте никому персональные данные, номера банковских карт и коды из СМС-сообщений, логины и пароли, не устанавливайте никакие приложения по чьей-либо просьбе.-0-