Завершено расследование дела в отношении четверых участников августовских акций в Молодечно

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела об участии четырех обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок, в Молодечно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года обвиняемые активно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Центральной в Молодечно, что сопровождалось явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Молодечненский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

"Сотрудники 10-го (по Минской области) управления ГУБОПиК МВД установили причастность к преступлению четырех обвиняемых в возрасте от 22 до 30 лет", - рассказали в УСК.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, осмотрели место происшествия, видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства преступления, мобильные телефоны. Как и абсолютное большинство фигурантов подобных дел, обвиняемые были подписчиками экстремистских Telegram-каналов. Во время предварительного следствия молодые люди полностью признали свою вину.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, а двух обвиняемых также и как организация подобных действий). Все четверо заключены под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-