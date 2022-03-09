В столице задержан распространитель метадона

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками наркоконтроля Октябрьского РУВД столицы по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 22-летний минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что молодой человек около трех месяцев работал на виртуальный наркомаркет и распространял метадон на территории столицы посредством тайников-закладок.

В квартире задержанного и в тайниках правоохранители обнаружили около 120 г метадона. Известно, что фигурант сам употребляет наркотики.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-