﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В столице задержан распространитель метадона

09.03.2022 14:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками наркоконтроля Октябрьского РУВД столицы по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 22-летний минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что молодой человек около трех месяцев работал на виртуальный наркомаркет и распространял метадон на территории столицы посредством тайников-закладок.

В квартире задержанного и в тайниках правоохранители обнаружили около 120 г метадона. Известно, что фигурант сам употребляет наркотики.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйчанка поддалась на уговоры мошенников торговать валютой и потеряла Br10 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by