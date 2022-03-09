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Насосы и насосные установки на Br387 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь
Источник материала: БелТА
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку незаконно ввезти в ЕАЭС крупную партию насосов и насосных установок. Общая стоимость незадекларированного товара составила порядка Br387 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Машина Volvo ехала из Германии в Россию через пункт пропуска "Григоровщина". Согласно представленным перевозчиком документам, везли насосы и насосные установки для систем отопления и водоснабжения. При досмотре помимо заявленного оборудования таможенники обнаружили еще свыше 1,8 тыс. насосов и насосных установок.
Недекларирование товаров послужило бы основанием для занижения подлежащих уплате таможенных платежей более чем на Br56 тыс.
Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП. Санкция статьи влечет штраф до 30% стоимости предмета административного правонарушения.-0-
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Машина Volvo ехала из Германии в Россию через пункт пропуска "Григоровщина". Согласно представленным перевозчиком документам, везли насосы и насосные установки для...
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