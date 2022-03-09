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Материалы Deutsche Welle признаны экстремистскими

09.03.2022 23:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция Deutsche Welle в Беларуси признана экстремистской. О причинах признания материалов Deutsche Welle экстремистскими корреспонденту БЕЛТА рассказали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Решение было принято Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь. Информационная продукция Telegram-канала и чата "DW Беларусь", а также всей информационной сети Deutsche Welle, логотип в виде двух букв D и W признаны экстремистскими материалами.

"В материалах Deutsche Welle есть признаки экстремизма. В частности, призывы к санкциям в отношении Республики Беларусь. Основной контент Deutsche Welle - это интервью с представителями так называемой оппозиции. При этом подаются такие материалы крайне однобоко. Кроме того, дискредитируются сотрудники органов внутренних дел, публикуется несоответствующая реальности информация о пытках и избиениях граждан", - заявил официальный представитель ГУБОПиК МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Решение было принято Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь. Информационная продукция Telegram-канала и чата "DW Беларусь", а...
 
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