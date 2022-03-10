Огород против кризиса. Топ-6 хороших домов под Минском

Источник материала: Myfin



фото с сайта domovita.by

Весенние месяцы обычно показывают высокое количество сделок после зимнего застоя, когда проверять участки и качество домов сложно. Теперь снега уже практически нет, так что можно рассмотреть и участок, и подъездные пути. А если еще немного подождать, то получится определить, не затапливает ли его по весне паводком. При этом на улице все еще прохладно, чтобы оценить, как дом удерживает тепло, греет ли печка и не задувает ли через щели.

Дом в пределах МКАД-2, в 20 километрах от границы Минска. Прямо до товарищества ходит маршрутка от станции метро «Пушкинская», так что добраться даже на общественном транспорте не составит проблемы.

Построили дом в 2002 году из бруса на участке в 11 соток. Общая площадь – больше 130 квадратов, включая гараж, подвал и мансардный этаж. Внутри обшит вагонкой, а из коммуникаций – электричество, сезонная вода и печное отопление. От начальной стоимости продавцы уже сбросили $4000.

Небольшой кирпичный дом в 40 километрах от Минска, но рядом с Дзержинском. Автобусная остановка в 800 метрах от дома, а также в товарищество приезжает автолавка.

Здание возвели в 2012 году, так что оно почти новое по меркам дачных домов. Участок составляет 11 соток, площадь дома – 84 квадрата. В доме проведено электричество, отопление камином и печью, а вода на участке. Еще на территории есть кирпичная постройка под баню или сарай. Растут виноград, сливы, яблони, два дерева грецкого ореха.

Маленький уютный домик на 35 квадратов в 27 километрах от МКАДа в Мядельском направлении. Внутри все очень просто и опрятно, с отделкой из вагонки, в доме печное отопление и сезонная вода. Участок тоже небольшой – 5,37 соток. Здесь новый забор, взрослые плодовые деревья и кустарники. Владельцы уже сделали скидку в $3000.

Дом в 90 километрах от МКАДа, но ближе за такую цену не найти хороших домов с участками по 25 соток.

Внутри дома 40 квадратных метров площади, хороший косметический ремонт с вагонкой на стенах, русская печь с камином и пробуренная скважина на территории. Автор пишет, что ближайшие соседи живут в 100 метрах, а недалеко от дома протекает Нарочь.

Кирпичная трехуровневая дача в 50 километрах от Минска. Построили в 1995 году, а площадь дома 142 квадрата. Участок – 5,6 квадрата, но боковой с выходом в лес. На первом этаже дома расположена баня, есть бойлер и сезонная вода, два санузла. В доме есть свет и электрическое отопление. Дом подешевел уже на $3000.

Дом из красного кирпича в 40 километрах от Минска в Пуховичском направлении. Строился в 1990 году, проведены и центральное водоснабжение, и канализация, и свет. Отопление в доме печное, также есть камин. В доме вполне можно жить, здесь старая, но хорошая отделка. А на земельном участок площадью 5,77 сотки располагается большой гараж, баня, сарай и парник. С начала продажи владельцы уже сделали скидку в $6 тысяч.