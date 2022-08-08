Сезон сбора черники и лисичек стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наступил сезон сбора черники и лисичек. Для многих их продажа – это серьезная прибавка к семейному бюджету. Так в одной семье уже накопили на велосипед и мотоцикл для сына, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Лепельском регионе за сезон Ольга собирает больше тонны черники. За лесным урожаем отправляется несколько раз в день. Результаты других членов семьи тоже внушительные. И у каждого свои планы на «ягодные» заработки.



«Все в семью. Не откладываю. Сразу что-то покупаем. Сын велосипед купил, музыкальные колонки – у него коллекция от маленькой до большой. И сейчас на мотоцикл почти насобирал», – рассказала сборщица Ольга Катаева.



Сделать домашние запасы черники сюда приезжают и иностранцы. А местные жители нашли еще один способ заработать – на белорусских моллюсках – улитках.



«Вот, у нас возле озера, в траве. Мы идем, когда еще трава небольшая. И с ведрами собираем в большие мешки такие», – рассказала сборщица Ольга Катаева.



Сезон сбора улиток длится всего две недели. Семья успела продать живой урожай на тысячу белорусских рублей – это 23 тысячи российских. Грибы менее капризны. Их можно собирать несколько месяцев.



Семья большая. Внуков много. И все любят грибы. Их консервируют, сушат, вялят и замораживают. Остальное продают. С мини-прилавка Людмилы Федоровны покупатели сметают такой товар за пару часов.



Собрать свой урожай можно и с помощью специалиста. Лесному мастерству обучает Кася Казаченок. Она ягодно-грибной гид. Чтобы туристам было проще пробираться через заросли, проложила и обустроила среди болота собственную тропу.



«У меня несколько маршрутов, уже пять. Есть маршруты, чтобы с малышами пройти. Есть сложнее и больше километров. Есть маршруты к бобровым плотинам, чтобы посмотрели люди, как бобры строят домик, как перегораживают реку и задерживают воду», – рассказала гид по ягодным и грибным местам Кася Казаченок.



Гости у гида каждые выходные. Путешественники – из России, Венгрии, Германии, Индии и Китая. А в свободное время Кася и сама не прочь испытать удачу. Ягоды, грибы и лекарственные растения собирает уже больше полувека.

Основные покупатели ягод и грибов – заготовительные пункты. Есть и частные, и государственные. Приобрести лесные дары можно и у местных, и в магазине, и на рынке.