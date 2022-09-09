﻿ Лукашенко предложил российскому Мурманску новые виды сотрудничества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил российскому Мурманску новые виды сотрудничества

09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый этап сотрудничества. Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором северного российского региона Андреем Чибисом, передает «МИР 24».

Республика планирует нарастить поставки техники в Мурманскую область. Минский автомобильный завод уже выпустил автобусы «северной» комплектации. Есть потребность и в карьерных самосвалах, шахтной и коммунальной технике. Она придет на смену той, что закупали у западных партнеров. И еще один приоритет для совместной работы – продовольственная безопасность.

«Мы готовы подставить плечо. Особенно для Мурманской области. Еще с советских времен, я помню, жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие. В том числе и с полей: картофель и другие продукты. Говорят, Мурманск – это далеко. Это дальше, чем Питер, но это не Владивосток. И не Сахалин, с которым мы очень тесно сотрудничаем. Ваш визит к нам, я уверен, – это открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью», – сказал глава государства.

Договорились и о новом направлении сотрудничества. Беларусь часть своих экспортных товаров перенаправит через порты Мурманска. Прежде всего калийные удобрения.

Отметим, что товарооборот между Беларусью и Мурманской областью за первое полугодие вырос почти на четверть.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси встретился с губернатором северного региона Андреем Чибисом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска Арина Соболенко сыграет в полуфинале US Open с полячкой Игой Швентек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

10.09.2022
Mir24.TV Belarus
11.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика