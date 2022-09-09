Лукашенко предложил российскому Мурманску новые виды сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Мурманская область могут выйти на новый этап сотрудничества. Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором северного российского региона Андреем Чибисом, передает «МИР 24».

Республика планирует нарастить поставки техники в Мурманскую область. Минский автомобильный завод уже выпустил автобусы «северной» комплектации. Есть потребность и в карьерных самосвалах, шахтной и коммунальной технике. Она придет на смену той, что закупали у западных партнеров. И еще один приоритет для совместной работы – продовольственная безопасность.

«Мы готовы подставить плечо. Особенно для Мурманской области. Еще с советских времен, я помню, жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие. В том числе и с полей: картофель и другие продукты. Говорят, Мурманск – это далеко. Это дальше, чем Питер, но это не Владивосток. И не Сахалин, с которым мы очень тесно сотрудничаем. Ваш визит к нам, я уверен, – это открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью», – сказал глава государства.

Договорились и о новом направлении сотрудничества. Беларусь часть своих экспортных товаров перенаправит через порты Мурманска. Прежде всего калийные удобрения.

Отметим, что товарооборот между Беларусью и Мурманской областью за первое полугодие вырос почти на четверть.