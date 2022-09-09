Что делать, если тебя назначили руководителем. Советы опытного менеджера

Источник материала: ProBusiness

Часто новички на должности руководителя совершают ошибки, которые сильно усложняют или даже перечеркивают их карьеру. Иногда из-за этого можно вообще потерять работу. Консультант по управлению Александр Высоцкий сам был свидетелем таких печальных историй, поэтому поделился с «Про бизнес» советами, что обязательно нужно сделать в первый рабочий день на руководящей должности и чего лучше не делать.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Шаг № 1 Заявите о себе как о руководителе

— У вас появилась новая роль, но ваши коллеги об этом не знают. Возможно, придется рассказать несколько раз, прежде чем они начнут это осознавать. Заявить нужно в любом случае: даже если вы уже работали в компании раньше на должности специалиста или перешли из другого филиала.

У сотрудника любой компании много рутины и «пожаров», которые нужно тушить. Поэтому первое время новичок для них просто не существует как коллега. Когда получаете должность руководителя, нужно пообщаться с подчиненными, руководителями одного уровня и непосредственным руководителем.

Объявите, как вы организовываете свою работу и чего планируете достичь. Расскажите, какие у вас есть сильные стороны и навыки, поделитесь своими достижениями. Это отправная точка для работы руководителя.

Личная история

Когда я был менее опытным, то сам не осознавал важность первого шага. У меня на производстве 12 лет работал сотрудник, практически с первого дня основания компании. Работал на рядовой должности и прекрасно с нею справлялся. Я захотел его повысить до руководителя, отправлял на разные тренинги и лекции. И в целом видел, что он потянет эту должность. Но, к сожалению, его все воспринимали как специалиста — продолжительный срок работы в компании сработал против него. Он не сумел «продать» себя в новой роли, а моя ошибка была в том, что не подсказал этого на старте. Я несколько раз назначал ему испытательный срок, теперь уже в других подразделениях. Но он не хотел работать с тем, к чему не лежала душа, поэтому подходил к обязанностям без должного энтузиазма. По итогу мы с сотрудником расстались.

Шаг № 2 Проведите аудит: хорошо ли работала область, в которую вы пришли

Если ваш предшественник на должности хорошо работал и показывал классные результаты, поначалу делайте то же самое. Чтобы разобраться, задайте предшественнику все возможные вопросы: что он делал каждый рабочий день, каждую неделю, как ставил задачи и в каком форме требовал отчет у своих подчиненных, что было важным и неважным, на кого из сотрудников можно было положиться. Изучите предшественника, чтобы делать то же, что и он раньше.

Не стоит «чудить» и ломать то, что хорошо организовано. Ведь в этом случае вы столкнетесь с негативом от подчиненных, что может привести к спаду в деятельности. Если вы талантливый руководитель, то в конце концов выгребете, но при этом испортите отношения с сотрудниками. Поэтому, если область хорошо организована, продолжайте работать по стандартам предшественника. Как только освоитесь, сможете проявлять творчество.

Шаг № 3 Добейтесь, чтобы вас признали руководителем

Коллеги должны видеть в вас не просто хорошего человека, а того, кто может решать вопросы. Поэтому запланируйте индивидуальные встречи с сотрудниками, с которыми будет плотное взаимодействие: руководитель, подчиненные, коллеги из других подразделений.

Задавайте один вопрос: «Чего ты ожидаешь от меня как от начальника отдела/департамента?» Не исключено, что от вас могут отмахнуться: у всех много горящих вопросов и проблем. Но вы не должны довольствоваться ответом «просто хорошо делай свою работу».

Личная история

У меня в компании был кейс, когда на должность начальника отдела продаж пришла новая сотрудница. И на такой встрече ей сказали, что были проблемы с выплатами комиссионных, расчеты всегда происходили долго, росло недовольство продавцов. Нового руководителя попросили урегулировать этот момент: она подошла максимально ответственно и наладила процесс.

А дальше произошла магия: сотрудник, который сделал запрос, моментально стал воспринимать ее как руководителя и человека, который справляется со своей областью. Потому что она решила его насущную проблему.

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