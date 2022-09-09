Захоронение жертв геноцида найдено в Беларуси по описанию свидетеля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генпрокуратура Беларуси сообщила об обнаружении ранее неизвестного захоронения жертв геноцида времен Великой Отечественной. В нем тела мирных жителей деревень Витебской области. По предварительным данным, осенью 1942 года их расстреляли нацисты. Останки и личные вещи более 80 человек подняли на поверхность. Как проходят раскопки, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«На месте расстрела несколько дней шевелилась земля. В лес еще долго бегали собаки, а люди обходили его стороной». Так про это урочище рассказывала свидетельница событий. Ее слова запомнили, изучили документы. Сейчас здесь полномасштабные раскопки.

«Здесь фрагменты костей, фрагмент ботинка. Вот это скорее всего, что фрагмент руки», – рассказал старший сапер поискового батальона Матвей Дубовский.

Сначала в лес выгоняли мужчин. Они копали ямы, одну для женщин и детей, другую для себя. А после у траншеи звучали очереди пулемета. Спустя 80 лет из двухметровой глубины поисковики достают подошвы детской обуви, маленькие гребешки для волос, игрушки. И эсэсовские пули.

«Обладаем информацией, что здесь уничтожено более 350 человек. Предварительно мы можем говорить про останки 80 человек. Но обладать конкретными цифрами мы будем только после проведения соответствующих экспертиз, – сообщил прокурор Бешенковичского района Андрей Старченко.

Первые находки уже отправили на исследование, оно поможет узнать точное число погибших. А поисковые отряды продолжают копать как здесь, так и в других регионах Беларуси.

«Например, в Шкловском районе, деревня Путники. Там, по архивным документам, колонна в тысячу человек – отвели и уничтожили в 1942 году. Мы ищем это место. Пока нашли одно место, где останки девяти человек, как минимум семь из них – дети. Но тысяча человек где-то еще лежат», –сказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

В Беларуси сотни ранее неизвестных мест массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Изучать будут каждое, пока имена всех не станут известны, а на местах их гибели не появятся памятники.