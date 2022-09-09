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Захоронение жертв геноцида найдено в Беларуси по описанию свидетеля
09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генпрокуратура Беларуси сообщила об обнаружении ранее неизвестного захоронения жертв геноцида времен Великой Отечественной. В нем тела мирных жителей деревень Витебской области. По предварительным данным, осенью 1942 года их расстреляли нацисты. Останки и личные вещи более 80 человек подняли на поверхность. Как проходят раскопки, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«На месте расстрела несколько дней шевелилась земля. В лес еще долго бегали собаки, а люди обходили его стороной». Так про это урочище рассказывала свидетельница событий. Ее слова запомнили, изучили документы. Сейчас здесь полномасштабные раскопки.
Сначала в лес выгоняли мужчин. Они копали ямы, одну для женщин и детей, другую для себя. А после у траншеи звучали очереди пулемета. Спустя 80 лет из двухметровой глубины поисковики достают подошвы детской обуви, маленькие гребешки для волос, игрушки. И эсэсовские пули.
«Обладаем информацией, что здесь уничтожено более 350 человек. Предварительно мы можем говорить про останки 80 человек. Но обладать конкретными цифрами мы будем только после проведения соответствующих экспертиз, – сообщил прокурор Бешенковичского района Андрей Старченко.
Первые находки уже отправили на исследование, оно поможет узнать точное число погибших. А поисковые отряды продолжают копать как здесь, так и в других регионах Беларуси.
В Беларуси сотни ранее неизвестных мест массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Изучать будут каждое, пока имена всех не станут известны, а на местах их гибели не появятся памятники.
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В нем тела жителей деревень Витебской области, расстрелянных осенью 1942 года фашистами.
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