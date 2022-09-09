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Объявлен состав клиентского жюри Фестиваля ЛАМА

09.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлен состав клиентского жюри Фестиваля ЛАМА

27-28 октября состоится ключевое событие года в индустрии маркетинга, рекламы и коммуникаций Беларуси, которое объединит сразу три проекта: Премию эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards, Фестиваль маркетинга и рекламы ЛAMA и Форум Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2022. Генеральным партнером события выступает платежная система Mastercard – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА ежегодно объединяет более 500 креативных проектов, созданных в Беларуси в сфере коммуникаций. Конкурсные проекты принимаются в различных форматах: видео, аудио, радио, принт, медиа и др. Участие в конкурсах фестиваля ЛАМА могут принять только участники из Беларуси, при этом кейсы могут быть реализованы как для белорусских, так и для зарубежных клиентов.

                                

Конкурсы Фестиваля будут оценивать два независимых состава жюри: агентское и клиентское. В состав клиентского жюри ЛАМА 2022 вошли наиболее яркие представители локальных и международных брендов:

Объявлен состав клиентского жюри Фестиваля ЛАМА

Состав клиентского жюри оценит работы в 19 номинациях:

Продукты питания

Напитки безалкогольные

Алкогольные напитки и слабоалкогольные

Промтовары FMCG

Мода, красота и здоровье

Товары и услуги для дома

Товары и услуги для офиса

Товары и услуги для детей

Транспортные средства и услуги

Телекоммуникационные услуги

Гаджеты, компьютерная техника, программное обеспечение, приложения

Банковские, финансовые, страховые услуги

Строительство и недвижимость

Ритейл, общественное питание и e-commerce

Отдых и развлечения, культура и спорт

Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий

СМИ и рекламные услуги

Социальная реклама

Другие виды товаров и услуг

Основными критериями оценки конкурсных работ являются креативная идея и ее воплощение.

Судейство проектов пройдёт в офлайн формате 25 октября, а уже 28 октября на площадке Minsk Marriott Hotel состоится торжественная Гала-церемония награждения победителей Фестиваля.

Финалисты войдут в ежегодный рейтинг креативности АКМА, который является индустриальным ориентиром рекламодателей при выборе стратегического партнера при проведении рекламных, PR-кампаний, реализации креативных проектов, но и инструментом продвижения агентств как внутри страны, так и за ее пределами.

Принять участие в Фестивале могут как агентства, так и бренды-рекламодатели, которые создают не только эффективные, но и по настоящему интересные и креативные рекламные кампании. Для участия необходимо зарегистрироваться и отправить конкурсные работы на сайте до 10 октября.

До 15 сентября действует льготная стоимость подачи кейсов. Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также подать конкурсные проекты можно на сайте.

*Mastercard – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Миссия Mastercard – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, Mastercard предоставляет инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Mastercard успешно ведет бизнес более чем в 210 странах и территориях и создает устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

 
 
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27-28 октябрясостоится ключевое событие года в индустрии маркетинга, рекламы и коммуникаций Беларуси, которое объединит сразу три проекта: Премию эффективности...
 
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