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Объявлен состав клиентского жюри Фестиваля ЛАМА
09.09.2022 15:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
27-28 октября состоится ключевое событие года в индустрии маркетинга, рекламы и коммуникаций Беларуси, которое объединит сразу три проекта: Премию эффективности маркетинга
Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА ежегодно объединяет более 500 креативных проектов, созданных в Беларуси в сфере коммуникаций. Конкурсные проекты принимаются в различных форматах: видео, аудио, радио, принт, медиа и др. Участие в конкурсах фестиваля ЛАМА могут принять только участники из Беларуси, при этом кейсы могут быть реализованы как для белорусских, так и для зарубежных клиентов.
Состав клиентского жюри оценит работы в 19 номинациях:
Продукты питания
Напитки безалкогольные
Алкогольные напитки и слабоалкогольные
Промтовары FMCG
Мода, красота и здоровье
Товары и услуги для дома
Товары и услуги для офиса
Товары и услуги для детей
Транспортные средства и услуги
Телекоммуникационные услуги
Гаджеты, компьютерная техника, программное обеспечение, приложения
Банковские, финансовые, страховые услуги
Строительство и недвижимость
Ритейл, общественное питание и e-commerce
Отдых и развлечения, культура и спорт
Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий
СМИ и рекламные услуги
Социальная реклама
Другие виды товаров и услуг
Основными критериями оценки конкурсных работ являются креативная идея и ее воплощение.
Судейство проектов пройдёт в офлайн формате 25 октября, а уже 28 октября на площадке Minsk Marriott Hotel состоится торжественная Гала-церемония награждения победителей Фестиваля.
Финалисты войдут в ежегодный
Принять участие в Фестивале могут как агентства, так и бренды-рекламодатели, которые создают не только эффективные, но и по настоящему интересные и креативные рекламные кампании. Для участия необходимо зарегистрироваться и отправить конкурсные работы
До 15 сентября действует льготная стоимость подачи кейсов. Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также подать конкурсные проекты можно на
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27-28 октябрясостоится ключевое событие года в индустрии маркетинга, рекламы и коммуникаций Беларуси, которое объединит сразу три проекта: Премию эффективности...
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