Лукашенко потребовал пресечь незаконное использование льгот в бизнесе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси упорядочат работу предпринимателей. Совет министров предлагает внести поправки в законодательство, тему обсудили на совещании у президента республики, передает телеканал «МИР 24».

Главное условие Александра Лукашенко – деятельность должна быть прозрачной. Нововведения будут касаться контроля, налогообложения, появится категория «самозанятое лицо». Белорусский лидер подчеркнул: бизнес должен иметь понятные правила игры.

Еще одна сфера, которую ждут преобразования, – агроэкотуризм. Вышел новый указ по развитию этого направления, но не все нормы документа выполняются. А некоторые маскируют свой бизнес под «агро» и пользуются льготами, в том числе налоговыми. Лукашенко поручил усилить контроль.

«Сфера очень значима в плане модернизации и развития современной инфраструктуры на селе, создания рабочих мест, сохранения и приумножения наших национальных культурных традиций, воспитания бережного отношения к природе. Это те цели, которые мы ставили, когда давали зеленый свет различным преференциям. Но показать мы умеем. А во что это превратилось? Не изжиты случаи, когда под видом агроусадеб на системной основе процветают гостиничный и ресторанный бизнес. Особенно вблизи больших городов. Построили гостиницы, я не против, но платите налоги», – сказал президент.

Обсудили еще два вопроса – консультирование населения по финансам (предлагается создать полноценный институт) и обращение с радиоактивными отходами.