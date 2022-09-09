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Лукашенко потребовал пресечь незаконное использование льгот в бизнесе
09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси упорядочат работу предпринимателей. Совет министров предлагает внести поправки в законодательство, тему обсудили на совещании у президента республики, передает телеканал «МИР 24».
Главное условие Александра Лукашенко – деятельность должна быть прозрачной. Нововведения будут касаться контроля, налогообложения, появится категория «самозанятое лицо». Белорусский лидер подчеркнул: бизнес должен иметь понятные правила игры.
Еще одна сфера, которую ждут преобразования, – агроэкотуризм. Вышел новый указ по развитию этого направления, но не все нормы документа выполняются. А некоторые маскируют свой бизнес под «агро» и пользуются льготами, в том числе налоговыми. Лукашенко поручил усилить контроль.
Обсудили еще два вопроса – консультирование населения по финансам (предлагается создать полноценный институт) и обращение с радиоактивными отходами.
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Недобросовестные предприниматели маскируют свои фирмы под агропредприятия, чтобы пользоваться налоговыми льготами.
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