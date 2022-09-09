Выставка промышленных новинок развернулась в Минске в рамках экономического форума

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Надежное партнерство и реальные контракты – такие задачи ставят перед собой организаторы Международного форума экономического сотрудничества. Он проходит в Минске на площадке Национальной библиотеки, сообщает «МИР 24».

Перед белорусским «алмазом знаний» развернулась выставка промышленных флагманов столицы. Предприятия города представили свои новинки. Это городской транспорт, коммунальная техника, передвижные машины для торговли. Белорусские заводы активно работают над импортозамещением. Это помогает наращивать производство и экспорт.

«Тот сложный период, когда мы искали замену нашим ушедшим партнерам, можно сказать, практически полностью пройден. По всем основным комплектующим мы нашли новых партнеров, нашли варианты. Конечно, Российская Федерация для нас всегда традиционно была основным партнером, она таким остается и сейчас, мы уверены, что будет и в будущем», – сказал заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик.

В Минск на этот раз прибыли около 300 участников из 19 стран. Российская делегация самая многочисленная и уже имеет реальные намерения по сотрудничеству. Смоленск рассматривает вариант покупки трех сотен белорусских автобусов, а Новосибирск для себя выбрал троллейбусы с автономным ходом.

«После определенного анализа мы остановились именно на этом направлении развития общественного транспорта. Экологически выгодного и удобного. Считаю важным для нас сегодня практически познакомиться с особенностями эксплуатации, с нюансами, которые важны, чтобы эффективно использовать этот вид транспорта. Это очень большое направление. Мы его еще только осваиваем, а вы уже далеко продвинулись в этом направлении», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Этот экономический форум проходит впервые. Его приурочили к Дню города Минска, которому исполняется 955 лет. Организаторы рассчитывают, что встречи в таком формате будут регулярными.