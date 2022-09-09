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Байкеры посетили Дворец Независимости в Минске

09.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Брутальные гости во Дворце Независимости. В рабочей резиденции президента побывали байкеры из Беларуси и России, передает «МИР 24».

Таких селфи у них еще не было: в кабинетах, где проходят важные переговоры, в зале для торжественных церемоний и вручения госнаград. Гости оказались нескромными. Все потрогали, везде посидели. Особый интерес – к креслу, в котором разместилась Ангела Меркель во время переговоров нормандской четверки. Байкеры узнали истории о рабочих буднях президента и оставили послание Александру Лукашенко в гостевой книге: «Спасибо за гостеприимную Беларусь».

«Роскошь и ажурность обстановки здесь стали для меня неожиданностью. Для меня это была вишенка на торте. Я в Беларуси в первый раз и не могла упустить такую возможность», – сказала член мотоклуба из Астрахани Ирина Кузьмина.

«Когда ты находишься в комнате, где были разговоры нормандской четверки, заходишь в комнату, где один на один разговаривали президенты, это на уровне приобщения к какой-то большой истории. Каждому это интересно», – отмечает член мотоклуба из Ростова-на-Дону Дмитрий Романов.

Завтра байкеры из Беларуси, России и других стран примут участие в мотофестивале в честь закрытия сезона. Он пройдет в Минске во время празднования Дня города.



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Теги: Минск
 
 
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Гости узнали истории о рабочих буднях президента и поблагодарили его «за гостеприимную Беларусь».
 
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