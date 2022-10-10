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Мобильные группы контролируют цены в регионах Беларуси

10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сформированы и активно работают комиссии для мониторинга цен. Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя комитета госконтроля Андрей Лобович, передает «МИР 24».

Главная цель – не допустить необоснованного роста стоимости товаров. Инфляция не должна превысить 8%. Такое поручение накануне дал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Мобильные группы для проверки магазинных полок работают во всех регионах. Мониторят большие сетевые магазины и маленькие частные. Уже выявили несколько нарушений и завели уголовные дела. Чаще всего цены повышают на мясо, молоко, хлебобулочные изделия и лекарства.

«Те незначительные факты, которые мы выявили за выходные говорят о том, что в целом бизнес правильно отреагировал на требование главы государства по соблюдению того уровня цен, который был зафиксирован. Работа по мониторингу и контролю за ценами продолжается, на следующей неделе и в последующем рабочие группы под руководством комитета Госконтроля будут также активно работать по субъектам хозяйствования»,- заявил заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Лобович.

Найти нарушителей помогают белорусы. Сообщить о повышении цен в магазинах можно по горячей линии. Только за выходные в Комитет государственного контроля поступило около ста обращений.

Накануне уголовное дело возбудили на одну из могилевских торговых компаний. Там наценка на овощи и фрукты достигала 300%. Ущерб государству оценивают в 10 тысяч белорусских рублей, это чуть более 240 тысяч российских.



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Сообщить о повышении цен в магазинах жители могут по горячей линии.
 
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