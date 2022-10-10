Белорусские боксеры начали подготовку к международным соревнованиям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские боксеры возвращаются на международную арену. Вместе с россиянами их допустили к турнирам. Белорусы уже начали активную подготовку. В какой форме сейчас находятся спортсмены, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Шесть часов тренировок ежедневно. График спортсменки Яны Бурим стабилен уже много лет подряд. Девушка выступает за национальную команду и, несмотря на ограничение соревновательной практики, от цели и дальше пополнять свою коллекцию медалей не отказывалась.

«Когда объявили, что нас исключают, конечно же, это было неприятно. Но, тем не менее, свою подготовку мы не приостанавливали ни на один день. Мы по-прежнему готовились, по-прежнему участвовали в соревнованиях, хоть это был не такой большой масштаб – Россия и внутриреспубликанские турниры», – рассказала многократная чемпионка Беларуси по боксу, призер Европы Яна Бурим.

Беларуси и России запретили выступать на международной арене в марте. Но спортсмены не прекратили тренировки. Наладили контакты. Набирались опыта на соревнованиях друг с другом. Теперь смогут побороться и с боксерами других стран.

«У нас в следующем году начинается квалификация на Олимпийские игры. Первый отбор – это чемпионат мира, и оттуда уже разыгрываются лицензии на Олимпиаду. Потом Европейские игры», – отметил главный тренер сборной Беларуси по боксу Магомед Арипгаджиев.

Для того чтобы такое решение было принято, работала большая команда. Переговоры, сотрудничество. Федерации бокса как Беларуси, так и России стремились быть услышанными в Международной ассоциации.

«Это взаимодействие в общем и целом нашло отклик в душах и сердцах людей, которым бокс не безразличен, которым не безразличны олимпийские принципы, Олимпийская хартия, которая исключает всякую дискриминацию», – сказал исполнительный директор Белорусской федерации бокса Владимир Коваленя.

К турнирам вернутся все спортсмены и юниоры, и женские, и мужские команды. Кроме этого, технические представители и судьи.