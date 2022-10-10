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О чем пишут мировые СМИ: новый суд над Вайнштейном и археологические раскопки в Казахстане

10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Таиланде ужесточат борьбу с наркотиками после нападения на детский сад, в ходе которого погибли более 30 человек. Расследование показало, что виновник трагедии, бывший полицейский Панья Хамраб, имел проблемы с запрещенными веществами, сообщает The Guardian. Премьер-министр Прают Чан-Оча приказал губернаторам провинций усилить профилактические меры по борьбе с наркоманией. Правительство также планирует расширить программы реабилитации – зависимых будут выявлять и доставлять на лечение.

В Калифорнии начался новый судебный процесс над Харви Вайнштейном. Ожидается, что он продлится несколько недель, сообщает New York Times. 70-летнему продюсеру предъявили 11 обвинений в сексуальном насилии по отношению к пяти женщинам в период с 2004 по 2013 год. Вайнштейн находится в заключении с февраля 2020 года, его уже приговорили к 23 годам тюрьмы. Продюсер заявлял о своей невиновности и пытался обжаловать приговор, но его оставили в силе.

В Туркменистане пройдет международный фестиваль «Ремесла и декоративно-прикладное искусство в наследии народов мира». На него прибудут делегации из Ирана, Казахстана, Латвии, Румынии, Турции и Узбекистана, сообщает Turkmenportal. В программу войдут выставки народных ремесел и прикладного искусства, выставки народных костюмов, а также научно-практическая конференция и показ туркменского фильма «Красное курте». Фестиваль будет проходить с 11 по 14 октября, торжественное открытие состоится в Туркменабате.

Белорусские паралимпийцы завоевали 25 золотых медалей на играх «Мы вместе. Спорт». Международные соревнования проходили в Сочи, сообщает БелТА. Всего представители Беларуси за семь дней завоевали 64 награды. Помимо золотых, в копилке сборной находятся 19 серебряных и 20 бронзовых наград. Всего на играх выступили 1200 атлетов в 9 видах спорта. Были представлены также команды из России, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи.

Археологи из Казахстана исследовали зимовки вокруг Астаны. Ученых интересовали образ жизни обитателей зимовок, стационарные постройки, колодцы, строительная техника и другие особенности, сообщает «Казахстанская правда». В 2021-2022 годах были раскопаны три стационарных жилища. Одно из них датировали концом XIX века. В ходе исследований ученые обнаружили декоративную накладку с растительным орнаментов, монету 1830 года, кухонные приборы.



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Продюсер Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом, процесс продлится несколько недель. Казахстанские археологи исследовали зимовки близ Астаны.
 
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