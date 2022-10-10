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О чем пишут мировые СМИ: новый суд над Вайнштейном и археологические раскопки в Казахстане
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Таиланде ужесточат борьбу с наркотиками после нападения на детский сад, в ходе которого погибли более 30 человек. Расследование показало, что виновник трагедии, бывший полицейский Панья Хамраб, имел проблемы с запрещенными веществами, сообщает
В Калифорнии начался новый судебный процесс над Харви Вайнштейном. Ожидается, что он продлится несколько недель, сообщает
В Туркменистане пройдет международный фестиваль «Ремесла и декоративно-прикладное искусство в наследии народов мира». На него прибудут делегации из Ирана, Казахстана, Латвии, Румынии, Турции и Узбекистана, сообщает
Белорусские паралимпийцы завоевали 25 золотых медалей на играх «Мы вместе. Спорт». Международные соревнования проходили в Сочи, сообщает
Археологи из Казахстана исследовали зимовки вокруг Астаны. Ученых интересовали образ жизни обитателей зимовок, стационарные постройки, колодцы, строительная техника и другие особенности, сообщает
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Продюсер Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом, процесс продлится несколько недель. Казахстанские археологи исследовали зимовки близ Астаны.
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