Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил президент Беларуси на совещании с силовым блоком страны.



Это нужно для того, чтобы укрепить западные границы Союзного государства. По словам Лукашенко, НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Беларуси. В такой обстановке стоит задача усилить безопасность государства.

«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Формирование этой группировки началось. Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно. По нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», – заявил президент Беларуси.



Нынешняя ситуация – это еще один способ давления на Беларусь, считает Александр Лукашенко. Началось все с попыток госпереворота после президентских выборов в 2020 году. После неудачи в ход пошли экономические ограничения.

«Соединенные Штаты и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут легализовывать наших беглых как политическую силу. Существенно нарастить поддержку деструктивных элементов планируют. Видят, что санкции не сработали, значит и экономически удушить они нас не смогли. Не получилось. Что остается? Остается единственный способ – силовое решение вопроса. Через диверсии, провокации», – сказал Лукашенко.



Комитету госбезопасности президент поручил провести контртеррористические мероприятия.