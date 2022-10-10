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Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил президент Беларуси на совещании с силовым блоком страны.
«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Формирование этой группировки началось. Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно. По нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», – заявил президент Беларуси.
«Соединенные Штаты и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут легализовывать наших беглых как политическую силу. Существенно нарастить поддержку деструктивных элементов планируют. Видят, что санкции не сработали, значит и экономически удушить они нас не смогли. Не получилось. Что остается? Остается единственный способ – силовое решение вопроса. Через диверсии, провокации», – сказал Лукашенко.
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Об этом заявил президент Беларуси на совещании с силовым блоком страны.
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