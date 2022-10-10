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Директор МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская: «Новости – это моя жизнь»
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» отмечает юбилей – 9 октября ей исполнилось 30 лет. В1992 году в этот день в Бишкеке было подписано соглашение об учреждении СМИ, которое после распада СССР создало единое медиаполе для бывших советских республик – ныне стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Новости, документальные фильмы, образовательные программы о природе и культуре, интеллектуальные викторины и развлекательные шоу – телеканал «МИР» уже 30 лет помогает жителям соседних государств лучше понимать друг друга.
К юбилею МТРК «Мир» руководители представительств телеканала рассказывают о своих лучших проектах, достижениях и планах. Один из крупнейших филиалов компании находится в Беларуси – о важных документальных проектах, самых популярных программах и работе на стыке радио и телевидения на этот раз рассказывает директор белорусского представительство МТРК «Мир» Ольга Шпилевская.
Ольга Александровна, полтора года вы уже занимаете должность директора национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси. А было ли что-то, что вы открыли для себя лично на «МИРе», когда пришли руководить?
Что касается назначения на должность директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси, то здесь я оказалась как рыба в воде. Бывших телевизионщиков не бывает. Я на телевидение пришла, когда мне было 18, и столько же отработала в новостях. Дальше были печатные СМИ, Национальный пресс-центр, Администрация Президента… Входить в незнакомое было сложно, а вот возвращение на телевидение, пожалуй, самое долгожданное. Это для меня знакомое, мое и родное. Я сразу понимала, что мне нужно делать, и сразу придумала, какие могут быть проекты, куда мы пойдем дальше, что мы будем менять, над чем еще нужно поработать.
А что касается открытий, то я для себя открыла мир «МИР 24». Это лучший информационный канал, очень интересный и полезный для всех граждан СНГ и не только. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы он вошел в пакеты всех крупных операторов и стал доступен максимальному числу белорусов. Теперь круглосуточно узнавать новости стран СНГ смогут около трех миллионов граждан нашей страны. И, судя по результатам медиаизмерений, канал набирает обороты.
Да, интерес к нашему телеканалу продолжает расти. Ольга Александровна, расскажите, а какие программы на телеканале «МИР» наиболее популярны в Беларуси? Есть ли особенности в рейтингах, например, по сравнению с российской аудиторией?
«МИР» достаточно популярен у зрителей стран СНГ. Везде есть свой медиаизмеритель, который замеряет просмотры, показы. У нас всегда высокая доля смотрения на нашей территории. В Беларуси мы в ТОП-5.
И, конечно же, популярной программой на телеканале «МИР» являются «Новости». В каком еще информационном выпуске, например, вы можете увидеть, чем занимаются и какие совещания проводят президент Беларуси, президент России, президент Туркменистана или Азербайджана. Телеканал «МИР» – это и телеканал всех президентов Содружества.
С вашим приходом в компанию в Беларуси много внимания стало уделяться телеканалу «МИР 24». В чем, на ваш взгляд, его преимущество? Интересен ли он белорусскому зрителю и какие программы вы бы отметили?
Представительство МТРК «Мир» в Республике Беларусь – одно из самых больших структурных подразделений телерадиокомпании. А это накладывает определенные обязательства. Нельзя стоять на месте. И мы не стоим. Двигаемся. Увеличиваем нашу аудиторию. События, новости, программы, которые идут на «МИР 24» и рассказывают о жизни всех стран СНГ, очень интересны и для нашего зрителя, их не хватает на белорусском поле. Белорусам важно знать, что происходит в странах Содружества. Если вы хотите узнать, чем живет Армения, Азербайджан, Таджикистан, Грузия, это все можно найти на нашем телеканале и это реально интересно. Потому что это люди, близкие тебе по менталитету.
Зрителям запомнились программы про бобруйский зефир, вкус которого с детства помнят все граждане некогда общей страны. Об этом ностальгировали в комментариях и хвалили белорусов за то, что берегут и совершенствуют свое производство. Некоторые «вкусные» выпуски выстрелили не только в эфире, но и в интернете – на YouTube-канале «МИР 24».
Очень популярна программа «Белорусский стандарт» – программа о жизни по-белорусски. Многогранная, как и сами белорусы. Ведущие ищут ответы на многие вопросы: как запланировать отпуск мечты, чем помогают природе охотники, легко ли быть не таким, как все, какие они, юные гении, как распознать абьюзера и что стоит сажать на даче.
Ольга Александровна, давайте теперь поговорим про новый уникальный проект «МИРовое утро», который стартовал летом в утреннем эфире «МИР 24». Это же проект на стыке телевидения и радио. Расскажите о нем подробнее. И насколько тяжело совмещать радиоэфир с ТВ-картинкой?
МТРК «Мир» в нашем представительстве – это не только телевидение, но еще и радио. Радио «МИР» многие слушают и знают. Мы запустили новые радийные проекты, немножко переформатировали радио. Была задача сделать его полезным, информационно-развлекательным для всей семьи. Считаю, что у нас это получилось, потому что наш проект не просто заметили, его отметили.
Мы единственные, кто запустил свое радийное утреннее шоу «Подъемная сила» на телеканале «МИР 24». Сейчас страны СНГ, где идет «МИР 24», просыпаются утром с белорусскими радиоведущими в телевизионном эфире. Мы стараемся наполнять эфир максимально интересной и полезной информацией, в том числе касающейся нашей страны. Понятно, что это не политика. Но это то, что рассказывает о нашей стране, что показывает нашу страну. «МИР 24» смотрит порядка 50 стран. Мы рады, что именно наше радийное шоу стало телевизионным.
На данный момент развитие каких направлений «МИРа» в Беларуси вы считаете самыми актуальными, на что делаете упор – телевидение, радио или, может быть, интернет?
Представительство МТРК «Мир» в Беларуси уделяет внимание развитию всех вышеперечисленных направлений, так как они взаимодополняют друг друга. Что касается интернета, наше представительство активно ведет работу по продвижению информпродукта компании в социальных сетях и мессенджерах компании, а также на сайте. Интервью, новости, репортажи – все это ежедневно размещается на интернет-площадках. В ближайшей перспективе планируется создать новые сайт и мобильное приложение, которые помогут увеличить функциональные возможности, добавить интерактив, развлекательные блоки, подкасты и т.д., что, безусловно, найдет отклик у наших читателей и слушателей.
Мы видим востребованность нашего медиапродукта. Так, за девять месяцев 2022 года посещаемость сайта выросла в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особое внимание уделяется работе в Telegram-канале @MIRBY, который активно занимается продвижением теле- и радиопродукции компании (сюжеты, аналитические материалы, интервью c ссылками на сайты и YouTube-каналы МТРК «Мир»). Они активно цитируются ведущими СМИ, журналистами, блогерами, политологами в Telegram-сообществе Беларуси, России, Украины. Отдел трансмедийных проектов и в дальнейшем нацелен активно заниматься продвижением продукта компании во всех возможных интернет-ресурсах.
Ольга Александровна, а какие телевизионные проекты «МИРа», созданные в Беларуси, вы бы отметили?
Фильм «ЧАЭС 35. Горечь полыни» – о годовщине аварии в Чернобыле. В фильме переплетены линии судеб переселенцев и ликвидаторов. Эмоций этому проекту во многом добавили истории Юрия Максименко, который спустя много лет оказался на пепелище родной хаты в деревне Гдень.
Знаковым для СНГ, которому в этом году исполнится 30 лет, стал документальный фильм «Беларусь. Независимость. Миссия выполнима». Зрителям Содружества было интересно, как Беларусь пережила прощание с СССР: известные люди страны вспоминали те переходные годы.
Какими проектами, документальными фильмами белорусское представительство порадует зрителя в ближайшее время?
Белорусское представительство всегда отличалось сильной документалистикой, и мы не собираемся сдавать позиции. Сейчас начинаем подготовку нового хроникально-документального телевизионного фильма «Второй фронт». Представление о войне связано в основном с образом мужчины-солдата. Однако Великая Отечественная стала самой женской, детской и семейной за всю историю ХХ века. Эта история в свете попыток коллективного Запада ее переписать приобретает особенно актуальное звучание. Поколение, для которого патриотизм, честь, жертвенность были не просто словами, должно послужить образцом современным белорусам.
В фильме через три переплетенных между собой судьбы – женщины, ребенка и семейной пары – мы расскажем о том, как формировались и действовали в Беларуси партизанские отряды и соединения. Важно, что эти истории малоизвестные – мы открываем новых героев.
В этом году вы стали новым председателем Белорусского союза женщин. Удается ли вам среди всех обязанностей выкраивать время на увлечения? Позволяете ли себе отдых без новостей в телефоне?
Новости – это моя жизнь, я все время в них. И это не мешает мне находить время для отдыха. Я очень люблю спорт в самых разных проявлениях, от спортзала до пеших прогулок, не могу представить свою жизнь без хорошей бани. Просто всегда есть пять секунд для того, чтобы заглянуть в мобильный…
Ольга Александровна, и в завершении, что бы вы хотели пожелать «МИРу» в день рождения?
Желаю «МИРу» мира, воодушевления, вдохновения и растущих рейтингов!
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Руководители представительств телеканала «Мир» в странах СНГ рассказывают о лучших проектах.
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