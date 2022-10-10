Директор МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская: «Новости – это моя жизнь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» отмечает юбилей – 9 октября ей исполнилось 30 лет. В1992 году в этот день в Бишкеке было подписано соглашение об учреждении СМИ, которое после распада СССР создало единое медиаполе для бывших советских республик – ныне стран, входящих в Содружество Независимых Государств. Новости, документальные фильмы, образовательные программы о природе и культуре, интеллектуальные викторины и развлекательные шоу – телеканал «МИР» уже 30 лет помогает жителям соседних государств лучше понимать друг друга.

К юбилею МТРК «Мир» руководители представительств телеканала рассказывают о своих лучших проектах, достижениях и планах. Один из крупнейших филиалов компании находится в Беларуси – о важных документальных проектах, самых популярных программах и работе на стыке радио и телевидения на этот раз рассказывает директор белорусского представительство МТРК «Мир» Ольга Шпилевская.

Ольга Александровна, полтора года вы уже занимаете должность директора национального представительства МТРК «Мир» в Беларуси. А было ли что-то, что вы открыли для себя лично на «МИРе», когда пришли руководить?

Что касается назначения на должность директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси, то здесь я оказалась как рыба в воде. Бывших телевизионщиков не бывает. Я на телевидение пришла, когда мне было 18, и столько же отработала в новостях. Дальше были печатные СМИ, Национальный пресс-центр, Администрация Президента… Входить в незнакомое было сложно, а вот возвращение на телевидение, пожалуй, самое долгожданное. Это для меня знакомое, мое и родное. Я сразу понимала, что мне нужно делать, и сразу придумала, какие могут быть проекты, куда мы пойдем дальше, что мы будем менять, над чем еще нужно поработать.

А что касается открытий, то я для себя открыла мир «МИР 24». Это лучший информационный канал, очень интересный и полезный для всех граждан СНГ и не только. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы он вошел в пакеты всех крупных операторов и стал доступен максимальному числу белорусов. Теперь круглосуточно узнавать новости стран СНГ смогут около трех миллионов граждан нашей страны. И, судя по результатам медиаизмерений, канал набирает обороты.

Да, интерес к нашему телеканалу продолжает расти. Ольга Александровна, расскажите, а какие программы на телеканале «МИР» наиболее популярны в Беларуси? Есть ли особенности в рейтингах, например, по сравнению с российской аудиторией?

«МИР» достаточно популярен у зрителей стран СНГ. Везде есть свой медиаизмеритель, который замеряет просмотры, показы. У нас всегда высокая доля смотрения на нашей территории. В Беларуси мы в ТОП-5.

Абсолютным лидером по телесмотрению у зрителей Беларуси является программа кандидата биологических наук, режиссера-анималиста Игоря Бышнева «Все как у людей» (22% от пикового показателя телесмотрения, в то время как у викторин – до 16%).

И, конечно же, популярной программой на телеканале «МИР» являются «Новости». В каком еще информационном выпуске, например, вы можете увидеть, чем занимаются и какие совещания проводят президент Беларуси, президент России, президент Туркменистана или Азербайджана. Телеканал «МИР» – это и телеканал всех президентов Содружества.

С вашим приходом в компанию в Беларуси много внимания стало уделяться телеканалу «МИР 24». В чем, на ваш взгляд, его преимущество? Интересен ли он белорусскому зрителю и какие программы вы бы отметили?

Представительство МТРК «Мир» в Республике Беларусь – одно из самых больших структурных подразделений телерадиокомпании. А это накладывает определенные обязательства. Нельзя стоять на месте. И мы не стоим. Двигаемся. Увеличиваем нашу аудиторию. События, новости, программы, которые идут на «МИР 24» и рассказывают о жизни всех стран СНГ, очень интересны и для нашего зрителя, их не хватает на белорусском поле. Белорусам важно знать, что происходит в странах Содружества. Если вы хотите узнать, чем живет Армения, Азербайджан, Таджикистан, Грузия, это все можно найти на нашем телеканале и это реально интересно. Потому что это люди, близкие тебе по менталитету.

Например, проект «Сделано в Евразии» пользуется популярностью не только в Беларуси, но и в других станах Содружества. Здесь мы рассказываем о промышленности и популярных брендах нашего государства. Мы показали, как растет лен и рождается хрусталь, как ткут витебские ковры за 10 секунд и что солигорская соль не хуже морской, а белорусские молочные реки могут образовать целый океан.

Зрителям запомнились программы про бобруйский зефир, вкус которого с детства помнят все граждане некогда общей страны. Об этом ностальгировали в комментариях и хвалили белорусов за то, что берегут и совершенствуют свое производство. Некоторые «вкусные» выпуски выстрелили не только в эфире, но и в интернете – на YouTube-канале «МИР 24».