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Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин награжден орденом Франциска Скорины

10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Награда присуждена за значительный личный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, плодотворную работу по сближению и взаимообогащению национальных культур, формированию и развитию единого информационного пространства, высокие достижения в благотворительной и гуманитарной деятельности.

Напомним, МТРК «Мир» 9 октября отпраздновала 30-летний юбилей.

Орден Франциска Скорины – это государственная награда Беларуси. Учрежден в 1995 году. Это четырехконечная звезда размером 43х39 мм, вписанная в овальную рамку, а в центре – портрет писателя и философа Франциска Скорины, под ним лавровая ветвь. Изготавливается из серебра с позолотой. Вручается за особые заслуги в исследовании истории страны и культурно-просветительскую деятельность. Подобным орденом награждены уже почти 250 человек.



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Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
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