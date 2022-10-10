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Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин награжден орденом Франциска Скорины
10.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает
Награда присуждена за значительный личный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, плодотворную работу по сближению и взаимообогащению национальных культур, формированию и развитию единого информационного пространства, высокие достижения в благотворительной и гуманитарной деятельности.
Напомним,
Орден Франциска Скорины – это государственная награда Беларуси. Учрежден в 1995 году. Это четырехконечная звезда размером 43х39 мм, вписанная в овальную рамку, а в центре – портрет писателя и философа Франциска Скорины, под ним лавровая ветвь. Изготавливается из серебра с позолотой. Вручается за особые заслуги в исследовании истории страны и культурно-просветительскую деятельность. Подобным орденом награждены уже почти 250 человек.
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Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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