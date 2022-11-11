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В Беларуси принят закон о неплатежеспособности для защиты предприятий в сложной ситуации
11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси местные власти будут помогать неплатежеспособным предприятиям. Соответствующий законопроект приняли депутаты. Главная цель нового документа – уберечь производства от расформирования и сохранить рабочие места.
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Главная цель нового документа – уберечь производства от расформирования и сохранить рабочие места.
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