ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси принят закон о неплатежеспособности для защиты предприятий в сложной ситуации

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси местные власти будут помогать неплатежеспособным предприятиям. Соответствующий законопроект приняли депутаты. Главная цель нового документа – уберечь производства от расформирования и сохранить рабочие места.

«Акцент сделан на спасение производственной деятельности предприятий, на их реабилитации и дальнейшем функционировании. На экономике это отразится очень хорошо, потому что наши предприятия будут дальше работать. Моратория на банкротство у нас нет, потому что процедура вхождения в банкротство очень сложная, мы акцент делаем на финансовое досудебное и судебное оздоровление», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Горваль.

Теперь, если предприятие оказалось в сложной экономической ситуации, оно вправе получить помощь в местных исполкомах. Опытные специалисты составят антикризисный план, разработают процедуру санации и помогут наладить финансовую стабильность. Обратиться за помощью по реабилитации производства могут как госпредприятия, так и частные компании.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная цель нового документа – уберечь производства от расформирования и сохранить рабочие места.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дальнобойщик из Минска приютил у себя в грузовике брошенного котенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2022
Mir24.TV Belarus
11.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика