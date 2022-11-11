В Беларуси принят закон о неплатежеспособности для защиты предприятий в сложной ситуации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси местные власти будут помогать неплатежеспособным предприятиям. Соответствующий законопроект приняли депутаты. Главная цель нового документа – уберечь производства от расформирования и сохранить рабочие места.



«Акцент сделан на спасение производственной деятельности предприятий, на их реабилитации и дальнейшем функционировании. На экономике это отразится очень хорошо, потому что наши предприятия будут дальше работать. Моратория на банкротство у нас нет, потому что процедура вхождения в банкротство очень сложная, мы акцент делаем на финансовое досудебное и судебное оздоровление», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Горваль.



Теперь, если предприятие оказалось в сложной экономической ситуации, оно вправе получить помощь в местных исполкомах. Опытные специалисты составят антикризисный план, разработают процедуру санации и помогут наладить финансовую стабильность. Обратиться за помощью по реабилитации производства могут как госпредприятия, так и частные компании.