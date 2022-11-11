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В Беларуси организовали ярмарку вакансий для студентов и выпускников БГУ

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юрист, переводчик или бизнес-аналитик. Больше тысячи вариантов работы предложили студентам и выпускникам Белорусского государственного университета на ярмарке вакансий, передает телеканал «МИР 24».

Выбрать профессию можно по специальности. Но если душа лежит к другой сфере, в стажировке не откажут. Подобрать помогут и график работы: постоянный или в свободное от учебы время. На выбор студентов больше 20 направлений. На ярмарке также грамотно составят резюме. Для этого организован специальный мастер-класс.

«Каким образом нашим студентам составить резюме, как правильно подойти к поиску работы, к выбору работодателя. Белгосуниверситет делает все возможное для того, чтобы наши студенты нашли свое первое место работы после вуза, ну и в том числе, когда еще являются студентами», – сказала начальник управления по воспитательной работе с молодежью Белгосуниверситета Екатерина Зуева.

За год такие ярмарки посетили больше пяти с половиной тысяч человек.

Всего же в Белорусском государственном университете учится около 21 тысячи студентов и магистрантов.



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В Беларуси организовали ярмарку вакансий для студентов и выпускников БГУ
 
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