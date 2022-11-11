Российский режиссер провел мастер-класс для студентов Белорусской академии искусств

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки студентов Белорусской государственной академии искусств посетили в Минске мастер-класс от известного российского кинорежиссера Сергея Дебижева, передает «МИР 24».

«Всему их нужно научить, потому что кому, собственно говоря, в чьи руки мы передадим наши страны, нашу культуру?», – заметил Сергей Дебижев.

«Интересно послушать, как кинематографисты отслеживают тенденции развития общества во взаимосвязи с кинематографом. Это часть обучения – перенимать опыт старших мастеров, слушать их советы, их истории успеха», – сказала студентка БГАИ Алиса Лисок.