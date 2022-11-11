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Российский режиссер провел мастер-класс для студентов Белорусской академии искусств

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки студентов Белорусской государственной академии искусств посетили в Минске мастер-класс от известного российского кинорежиссера Сергея Дебижева, передает «МИР 24».

«Всему их нужно научить, потому что кому, собственно говоря, в чьи руки мы передадим наши страны, нашу культуру?», – заметил Сергей Дебижев.

«Интересно послушать, как кинематографисты отслеживают тенденции развития общества во взаимосвязи с кинематографом. Это часть обучения – перенимать опыт старших мастеров, слушать их советы, их истории успеха», – сказала студентка БГАИ Алиса Лисок.

Российский режиссер рассказал о новых направлениях в сегодняшнем киноискусстве. Мастер-класс прошел в рамках кинофестиваля «Листопад» в Минске. В основном конкурсе этого форума участвует новый фильм Сергея Дебижева «Святой архипелаг». Во время фестиваля в кинотеатрах белорусской столицы также показали около ста различных кинолент.



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Теги: Минск
 
 
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Сергей Дебижев рассказал о новых направлениях в сегодняшнем киноискусстве.
 
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