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Российский режиссер провел мастер-класс для студентов Белорусской академии искусств
11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десятки студентов Белорусской государственной академии искусств посетили в Минске мастер-класс от известного российского кинорежиссера Сергея Дебижева, передает «МИР 24».
«Всему их нужно научить, потому что кому, собственно говоря, в чьи руки мы передадим наши страны, нашу культуру?», – заметил Сергей Дебижев.
«Интересно послушать, как кинематографисты отслеживают тенденции развития общества во взаимосвязи с кинематографом. Это часть обучения – перенимать опыт старших мастеров, слушать их советы, их истории успеха», – сказала студентка БГАИ Алиса Лисок.
Российский режиссер рассказал о новых направлениях в сегодняшнем киноискусстве. Мастер-класс прошел в рамках
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Сергей Дебижев рассказал о новых направлениях в сегодняшнем киноискусстве.
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