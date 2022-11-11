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Погода в СНГ: снег и метели в Казахстане, солнечно и тепло в Кыргызстане
11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая порция тепла досталась в пятницу москвичам. До плюс 10 в российской столице, а завтра до плюс 12. Такая аномальная для ноября температура – подарок от Скандинавского циклона. В каких еще городах Содружества погода не замечает календарь, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Снег, гололедица и метели – в Казахстане полный зимний набор. Холоднее всего сейчас на севере и востоке республики, там до минус 2. Сказал свое слово и сильный ветер.
Пока зима репетирует, спасатели готовятся к первым серьезным морозам. На трассах востока страны будут дежурить больше полутора тысяч сотрудников ДЧС. Сейчас они проверяют технику – тягачи, снегоходы и «плавающие» машины.
Армения
Кыргызстан
В Бишкеке осадки взяли передышку. В столице до плюс 9 и солнца в избытке. Сухой и теплой погодой воспользовались озеленители. Сотрудники Бишкекзеленхоза начали
В Беларуси облачно с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, утром местами туман, днем без осадков. Столбики термометров балансируют между отметками 3 и 10 градусов тепла. А Минский зоопарк предлагает посмотреть на природу с нового ракурса. Там появилась экотропа с бревенчатыми скамейками по пути, площадками над водой и с видами на хатки бобров. Маршрут – 770 метров. В центре экотропы скоро появится большой вольер для зубров.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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