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В Беларуси приняли законопроект «Об амнистии»

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более четырех тысяч человек выйдут на свободу в Беларуси. Законопроект «Об амнистии» приняли депутаты Палаты представителей. Ее приурочили ко Дню народного единства, который отметили еще 17 сентября, передает телеканал «МИР 24».

Под амнистию попали беременные женщины, заключенные пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями. Всего около восьми тысяч человек. Однако половина из них продолжит отбывать наказание. Но им сократят срок. На свободу выйдут и несовершеннолетние, которые принимали участие в незаконном обороте наркотиков. Больше всего споров у депутатов вызвали лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом.

«Сегодня стоит прислушаться к мнению разработчиков и мнению депутатов и не применять амнистию к лицам, совершившим подобного рода преступления. На мой взгляд, это справедливо. Но хочу отметить, что у этих лиц есть право на снисхождение. Каждый из них лично может обратиться к главе государства с просьбой о помиловании. На мой взгляд, такие вопросы должны рассматриваться индивидуально», – сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марина Ленчевская.

Обязательное условие амнистии – это денежное возмещение ущерба и положительная характеристика из мест лишения свободы.



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Ее приурочили ко Дню народного единства, который отметили в республике 17 сентября.
 
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