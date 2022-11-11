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МакДональдс в Беларуси будет работать под брендом «Вкусно и точка»

11.11.2022 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МакДональдс в Беларуси будет работать под брендом «Вкусно и точка»
Фото: replyua.net

Рестораны быстрого обслуживания «МакДональдс» под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу в Беларуси под брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщается на официальном сайте сети.

«Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости», — уточнили в компании.

Сеть ресторанов также обещает заранее сообщить точную дату начала работы под брендом «Вкусно — и точка» и ответить на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании.

Напомним, что бренд «Вкусно — и точка» появился в России весной 2022 года вместо «МакДональдса» после ухода сети из страны.

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Рестораны быстрого обслуживания «МакДональдс» под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу в...
 
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