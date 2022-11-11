|
В чем секрет счастливого брака? Отпраздновавшая 60-летие совместной жизни пара ответила на этот вопрос
11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Супруги Любушак из Минска отметили 60 лет совместной жизни. Секретами счастливого брака они поделились с корреспондентом «МИР 24» Ольгой Алиповой.
Нарядное платье, костюм и, конечно, фата. И неважно, что ей 82, а ему – 90. Они по-прежнему друг для друга Ванечка и Катенька, переживания были только до свадьбы.
Познакомились в сельском клубе на танцах. Свадьбу играли всей деревней. А потом растили детей, работали и сумели сохранить главное – нежную заботу друг о друге.
«Я старался, чтобы она не расстраивалась. Спокойствие чтобы было. Все семейные вопросы решали абсолютно обоюдно», – поделился Иван Любушак.
Супруги говорят: именно в умении идти на компромисс и заключается секрет не только счастливой, но и долгой семейной жизни. Для этого необходимо
«Они всегда были друг за друга. Каждое утро, каждый день, каждый час. Вообще, это удивительный пример теплоты и преданности. Это больше, чем любовь, наверное. Если взять, в частности, нашу семью, я – уроженец Алматы, который взял в жены белоруску, родившуюся в Ленинграде. Мы приехали сегодня из Санкт-Петербурга только благодаря тому, что эти люди могут вокруг себя объединять всех родных и близких», – отметили родственники супругов Ирина и Андрей Будановы.
Такие юбиляры в столичных ЗАГСах не редкость. Вернуться сюда и повторить клятву верности и любви хотят около 20 пар в год, но бывают и
Семейное счастье супругов Любушак выглядит так: каждое утро Иван Прокофьевич благодарит любимую за то, что она рядом с ним. И все эти 60 лет он приносит своей Катеньке кофе в постель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чем секрет счастливого брака? Отпраздновавшая 60-летие совместной жизни пара ответила на этот вопрос
Супруги говорят: именно в умении идти на компромисс и заключается секрет не только счастливой, но и долгой семейной жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)