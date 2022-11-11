﻿ В чем секрет счастливого брака? Отпраздновавшая 60-летие совместной жизни пара ответила на этот вопрос. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чем секрет счастливого брака? Отпраздновавшая 60-летие совместной жизни пара ответила на этот вопрос

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Супруги Любушак из Минска отметили 60 лет совместной жизни. Секретами счастливого брака они поделились с корреспондентом «МИР 24» Ольгой Алиповой.

Нарядное платье, костюм и, конечно, фата. И неважно, что ей 82, а ему – 90. Они по-прежнему друг для друга Ванечка и Катенька, переживания были только до свадьбы.

«Сразу думала: «Ну, я его не знаю... Что там будет, какой он муж будет». Сомневалась, долго думала. А сейчас каждый день живу и думаю: «А все-таки мой Ваня хороший! А все-таки у меня выбор правильный!», – рассказывает Екатерина Любушак.

Познакомились в сельском клубе на танцах. Свадьбу играли всей деревней. А потом растили детей, работали и сумели сохранить главное – нежную заботу друг о друге.

«Я старался, чтобы она не расстраивалась. Спокойствие чтобы было. Все семейные вопросы решали абсолютно обоюдно», – поделился Иван Любушак.

Супруги говорят: именно в умении идти на компромисс и заключается секрет не только счастливой, но и долгой семейной жизни. Для этого необходимо взаимное уважение и безграничное терпение. Любушаки не ругаются, а лишь иногда спорят.

«Они всегда были друг за друга. Каждое утро, каждый день, каждый час. Вообще, это удивительный пример теплоты и преданности. Это больше, чем любовь, наверное. Если взять, в частности, нашу семью, я – уроженец Алматы, который взял в жены белоруску, родившуюся в Ленинграде. Мы приехали сегодня из Санкт-Петербурга только благодаря тому, что эти люди могут вокруг себя объединять всех родных и близких», – отметили родственники супругов Ирина и Андрей Будановы.

Такие юбиляры в столичных ЗАГСах не редкость. Вернуться сюда и повторить клятву верности и любви хотят около 20 пар в год, но бывают и уникальные семейные истории.

«Им было обоим за 80 и это был для них первый брак. Вот так они встретились. Жених был гражданин Российской Федерации. Это профессор-преподаватель, проживает в Москве. И наша белорусская невеста», – поделилась начальник отдела ЗАГС Советского района Минска Ольга Кипер.

Семейное счастье супругов Любушак выглядит так: каждое утро Иван Прокофьевич благодарит любимую за то, что она рядом с ним. И все эти 60 лет он приносит своей Катеньке кофе в постель.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруги говорят: именно в умении идти на компромисс и заключается секрет не только счастливой, но и долгой семейной жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси приняли законопроект «Об амнистии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2022
Mir24.TV Belarus
11.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика