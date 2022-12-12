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Минчане взялись за расчистку дворов после мощного снегопада
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси устраняют последствия непогоды. Страну накрыло снегом и ледяным дождем, из-за бурана выросло число аварий, в занос уходили легковые авто и фуры. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. В стране устраняют последствия снегопадов и ледяного дождя. Больше всех пострадала Минская область, в некоторых районах выпало до 38 сантиметров снега.
В усиленном режиме работают коммунальные службы. Продлен рабочий день, на уборку снега техника выходит и ночью.
«В первую очередь в период обильных осадков на придомовых территориях производится уборка и обработка крылец, лестниц, пешеходных зон, ведущих к остановкам общественного транспорта и к другим социально-значимым объектам», –сказала главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская.
К уборке снега подключилась вся страна. Так, только в столице около 4,5 тысячи человек обратились к коммунальным службам за инвентарем. Минчане помогают очищать собственные дворы.
С опозданием в несколько часов ночью и сегодня утром вылетали самолеты из национального аэропорта Минск. Сейчас все работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.
О перебоях в работе объявила Белорусская железная дорога. Из-за плохой погоды поезда задерживаются. Сегодня в стране ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер.
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В понедельник ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер.
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