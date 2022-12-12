Минчане взялись за расчистку дворов после мощного снегопада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси устраняют последствия непогоды. Страну накрыло снегом и ледяным дождем, из-за бурана выросло число аварий, в занос уходили легковые авто и фуры. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. В стране устраняют последствия снегопадов и ледяного дождя. Больше всех пострадала Минская область, в некоторых районах выпало до 38 сантиметров снега.

Осадки нарушили электроснабжение более 400 населенных пунктов. Сейчас восстановительными работами занимаются 350 энергетиков и более 100 единиц техники.

«Продолжаются восстановительные работы более чем в 200 населенных пунктах. Энергетиками предпринимаются все меры по восстановлению электроснабжения в максимально сжатые сроки. В тех местах, где электроснабжение не может быть восстановлено оперативно, подключаются резервные дизель-генераторы», – рассказал начальник отдела по работе со СМИ и идеологии «Белэнерго» Александр Мальков.

В усиленном режиме работают коммунальные службы. Продлен рабочий день, на уборку снега техника выходит и ночью.

«В первую очередь в период обильных осадков на придомовых территориях производится уборка и обработка крылец, лестниц, пешеходных зон, ведущих к остановкам общественного транспорта и к другим социально-значимым объектам», –сказала главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская.

К уборке снега подключилась вся страна. Так, только в столице около 4,5 тысячи человек обратились к коммунальным службам за инвентарем. Минчане помогают очищать собственные дворы.

С опозданием в несколько часов ночью и сегодня утром вылетали самолеты из национального аэропорта Минск. Сейчас все работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.

О перебоях в работе объявила Белорусская железная дорога. Из-за плохой погоды поезда задерживаются. Сегодня в стране ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер.