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Владимир Карачевский: Белорусское кино хорошо продается
12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У каких фильмов больше шансов получить финансирование – авторских или потенциально коммерчески успешных? Существует ли формула хорошего кино? И какие режиссеры представляют Беларусь на мировом уровне?
орреспондент «МИР 24» Руслан Турков встретился с генеральным директором киностудии «Беларусьфильм» Владимиром Карачевским и узнал, как меняется легендарная минская фабрика грез.
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О формуле хорошего кино, нехватке профессиональных актеров и будущем «Беларусьфильма» говорим с генеральным директором киностудии Владимиром Карачевским в...
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