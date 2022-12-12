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Владимир Карачевский: Белорусское кино хорошо продается

12.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У каких фильмов больше шансов получить финансирование – авторских или потенциально коммерчески успешных? Существует ли формула хорошего кино? И какие режиссеры представляют Беларусь на мировом уровне?

орреспондент «МИР 24» Руслан Турков встретился с генеральным директором киностудии «Беларусьфильм» Владимиром Карачевским и узнал, как меняется легендарная минская фабрика грез.

«Я вам открою маленькую тайну: до пандемии, до всего этого мирового безумия мы начали вести серьезный разговор с рядом инвесторов о том, чтобы создать на территории «Беларусьфильма» такую кинозону, которая использовалась бы не только для съемок, но и для туристических целей», – признается генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

Подробности смотрите в программе «Евразия. Дословно».



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О формуле хорошего кино, нехватке профессиональных актеров и будущем «Беларусьфильма» говорим с генеральным директором киностудии Владимиром Карачевским в...
 
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