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Погода в СНГ: в Беларусь пришла оттепель, в Казахстане из-за непогоды перекрыты автотрассы
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москву и Санкт-Петербург заливает ледяной дождь. О том, какая погода сегодня в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Снег и резкий ветер, порывами до 28 метров в секунду, принес в Казахстан Атлантический циклон. Из-за плохой видимости закрыты республиканские трассы в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.
Неласковая погода спровоцировала транспортный коллапс на дороге Караганда-Темиртау. Столкнулись две фуры и преградили дорогу другим машинам.
Такая погода продержится до субботы. А в ночь на пятницу на севере, востоке и в центре столбики термометров опустятся до минус 35.
Морозы в Беларуси уступили место оттепели. Во многих районах короткие дожди и до плюс трех, на дорогах скользко.
В такую погоду особо опасно на водоемах. Так, на юге страны лесники
Кыргызстан
Жители Бишкека рискуют остаться без снега на новогодние праздники. Пока в столице Кыргызстана легкий минус, но в последующие дни температура подрастет. Несмотря на оттепель, у горожан новогоднее настроение.
В одном из столичных парков заработала
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О том, какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
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