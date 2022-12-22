ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: в Беларусь пришла оттепель, в Казахстане из-за непогоды перекрыты автотрассы

22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву и Санкт-Петербург заливает ледяной дождь. О том, какая погода сегодня в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Снег и резкий ветер, порывами до 28 метров в секунду, принес в Казахстан Атлантический циклон. Из-за плохой видимости закрыты республиканские трассы в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Неласковая погода спровоцировала транспортный коллапс на дороге Караганда-Темиртау. Столкнулись две фуры и преградили дорогу другим машинам.

Такая погода продержится до субботы. А в ночь на пятницу на севере, востоке и в центре столбики термометров опустятся до минус 35.

Беларусь

Морозы в Беларуси уступили место оттепели. Во многих районах короткие дожди и до плюс трех, на дорогах скользко.

В такую погоду особо опасно на водоемах. Так, на юге страны лесники спасли из полыньи самку лося. Животное было по шею в воде далеко от берега. Работники лесхоза вырезали бензопилой лунку. Лосиха смогла зацепиться за нее и выбраться на берег.

Кыргызстан

Жители Бишкека рискуют остаться без снега на новогодние праздники. Пока в столице Кыргызстана легкий минус, но в последующие дни температура подрастет. Несмотря на оттепель, у горожан новогоднее настроение.

В одном из столичных парков заработала праздничная ярмарка. Яркие огни, сувениры, елочные игрушки. Здесь можно не только приобрести подарки к Новому году, но и попробовать сделать их своими руками.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какая погода сегодня в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская фабрика выпустила коллекцию елочных игрушек с логотипом МТРК «Мир»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2022
Mir24.TV Belarus
22.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика