Погода в СНГ: в Беларусь пришла оттепель, в Казахстане из-за непогоды перекрыты автотрассы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву и Санкт-Петербург заливает ледяной дождь. О том, какая погода сегодня в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Снег и резкий ветер, порывами до 28 метров в секунду, принес в Казахстан Атлантический циклон. Из-за плохой видимости закрыты республиканские трассы в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Неласковая погода спровоцировала транспортный коллапс на дороге Караганда-Темиртау. Столкнулись две фуры и преградили дорогу другим машинам.

Такая погода продержится до субботы. А в ночь на пятницу на севере, востоке и в центре столбики термометров опустятся до минус 35.



Беларусь

Морозы в Беларуси уступили место оттепели. Во многих районах короткие дожди и до плюс трех, на дорогах скользко.

В такую погоду особо опасно на водоемах. Так, на юге страны лесники спасли из полыньи самку лося . Животное было по шею в воде далеко от берега. Работники лесхоза вырезали бензопилой лунку. Лосиха смогла зацепиться за нее и выбраться на берег.

Кыргызстан

Жители Бишкека рискуют остаться без снега на новогодние праздники. Пока в столице Кыргызстана легкий минус, но в последующие дни температура подрастет. Несмотря на оттепель, у горожан новогоднее настроение.