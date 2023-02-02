У водопада Виктория под африканские мотивы: третий день госвизита Александра Лукашенко в Зимбабве прошел «без галстуков»

Лукашенко увезет с собой в Беларусь еще один символ Африки – льва. А вся белорусская делегация – внушительный пакет документов. За эти три дня подписаны десятки соглашений. Есть договоренности в сферах энергетики, медицины и торговли.

«Наши белорусские товары пользуются большим спросом. А здесь мы видим очень много вопросов, которые можем перспективно закрывать. В ближайшее время будут в развитие соглашений подписаны планы мероприятий с нашими коллегами», – заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

Главный товар, сделанный в Беларуси, – тракторы. Их количество на зимбабвийских полях удвоится. Фермеры уже оценили африканскую модификацию сельхозмашины.



Дилерская сеть работает на африканском рынке 10 лет. Говорят, направление непростое. И ценят здесь не только надежность машины, но и личные контакты.

«Это результат работы и полного присутствия здесь. Когда государство понимает, что мы не просто продали технику и убежали. Мы здесь находимся. Тут находится много наших белорусов. Мы взяли на работу очень много механиков местных. Я думаю, что мы удвоим, может, даже утроим это количество людей», – сказал официальный представитель компании по продажам белорусской техники в Африке Олег Водчиц.

Не техникой единой. Еще и технологиями. А для них нужны специалисты. Президенты сделали акцент на подготовке кадров. Студенты из Южной Африки смогут освоить в Беларуси десятки профессий.

«Немаловажный аспект – это подготовка специалистов для научной сферы высоких технологий. Мы видим, что наши магистерские программы, подготовка кандидатов наук тоже являются весьма перспективными», – отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.