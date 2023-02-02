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У водопада Виктория под африканские мотивы: третий день госвизита Александра Лукашенко в Зимбабве прошел «без галстуков»
02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Африканские танцы для Александра Лукашенко. В третий день в Зимбабве президент Беларуси отправился на экскурсию. И везде его встречали с особым почетом. Даже сделали необычный подарок. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко о том, как у президентов двух государств прошел день «без галстуков».
День третий без галстуков. Президенты в удобной одежде в стиле casual. Что неизменно, так это шарф в цветах зимбабвийского флага на Эммерсоне Мнангагве. И колоритное африканское гостеприимство.
Лукашенко увезет с собой в Беларусь еще один символ Африки – льва. А вся белорусская делегация – внушительный пакет документов. За эти три дня подписаны десятки соглашений. Есть договоренности в сферах энергетики, медицины и торговли.
Главный товар, сделанный в Беларуси, – тракторы. Их количество на зимбабвийских полях удвоится. Фермеры уже оценили африканскую модификацию сельхозмашины.
Не техникой единой. Еще и технологиями. А для них нужны специалисты. Президенты сделали акцент на подготовке кадров. Студенты из Южной Африки смогут освоить в Беларуси десятки профессий.
Соглашения и контракты – это только начало работы. Теперь дело за профильными чиновниками, чтобы договоренности на высшем уровне переросли в конкретные проекты.
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У водопада Виктория под африканские мотивы: третий день госвизита Александра Лукашенко в Зимбабве прошел «без галстуков»
За эти три дня подписаны десятки соглашений. Есть договоренности в сферах энергетики, медицины и торговли.
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