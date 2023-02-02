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У водопада Виктория под африканские мотивы: третий день госвизита Александра Лукашенко в Зимбабве прошел «без галстуков»

02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Африканские танцы для Александра Лукашенко. В третий день в Зимбабве президент Беларуси отправился на экскурсию. И везде его встречали с особым почетом. Даже сделали необычный подарок. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко о том, как у президентов двух государств прошел день «без галстуков».

День третий без галстуков. Президенты в удобной одежде в стиле casual. Что неизменно, так это шарф в цветах зимбабвийского флага на Эммерсоне Мнангагве. И колоритное африканское гостеприимство.

Шумно президентов встречал и самый знаменитый водопад Виктория. На него Александр Лукашенко смотрел долго с разных точек. И оставил запись в гостевой книге. Мощь бурлящего потока он сравнил с силой народа Зимбабве. В память о поездке президент Беларуси получил альбом с самыми яркими моментами.

Лукашенко увезет с собой в Беларусь еще один символ Африки – льва. А вся белорусская делегация – внушительный пакет документов. За эти три дня подписаны десятки соглашений. Есть договоренности в сферах энергетики, медицины и торговли.

«Наши белорусские товары пользуются большим спросом. А здесь мы видим очень много вопросов, которые можем перспективно закрывать. В ближайшее время будут в развитие соглашений подписаны планы мероприятий с нашими коллегами», – заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

Главный товар, сделанный в Беларуси, – тракторы. Их количество на зимбабвийских полях удвоится. Фермеры уже оценили африканскую модификацию сельхозмашины.

Дилерская сеть работает на африканском рынке 10 лет. Говорят, направление непростое. И ценят здесь не только надежность машины, но и личные контакты.

«Это результат работы и полного присутствия здесь. Когда государство понимает, что мы не просто продали технику и убежали. Мы здесь находимся. Тут находится много наших белорусов. Мы взяли на работу очень много механиков местных. Я думаю, что мы удвоим, может, даже утроим это количество людей», – сказал официальный представитель компании по продажам белорусской техники в Африке Олег Водчиц.

Не техникой единой. Еще и технологиями. А для них нужны специалисты. Президенты сделали акцент на подготовке кадров. Студенты из Южной Африки смогут освоить в Беларуси десятки профессий.

«Немаловажный аспект – это подготовка специалистов для научной сферы высоких технологий. Мы видим, что наши магистерские программы, подготовка кандидатов наук тоже являются весьма перспективными», – отметил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Соглашения и контракты – это только начало работы. Теперь дело за профильными чиновниками, чтобы договоренности на высшем уровне переросли в конкретные проекты.

В Хараре в эти дни прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум. На него приехали представители трех десятков белорусских предприятий.



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За эти три дня подписаны десятки соглашений. Есть договоренности в сферах энергетики, медицины и торговли.
 
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