Катание на собачьих упряжках набирает популярность в Беларуси

«Ездовой может быть не только привычная хаски. Это, например, Рона, французская овчарка. А еще для этого спорта хорошо подходят маламуты, лайки или ездовые метисы – самые быстрые собаки в мире», – отметила корреспондент.

А здесь, в хаски-парке, с ездовыми предлагают поиграть. Все четвероногие контактные – каждую собаку можно погладить, обнять и сделать с ней селфи. Заказывают с собаками и целые фотосессии. Наталья Турок на кадрах вместе с маленьким сыном. Говорит, что за ребенка не боится.

«Первый раз мы столько много видим хаски, у друзей наших они есть, но по одной. Они очень послушные, дружелюбные, ласковые. Я думаю, мы останемся в восторге и у нас будет много-много впечатлений», – сказала посетительница хаски-парка Наталья Турок.

Общение с хаски психологи считают хорошим способом снять стресс. В парке больше десяти взрослых собак и еще щенки. Популярно развлечение и у иностранцев. Ведь разговаривать с собакой можно на любом языке.

«Терапия как и с лошадками, как и с дельфинчиками. Но, на мой взгляд, с собаками это происходит с большей отдачей. Лошадку понять надо, лошадка всего боится, дельфин вообще непонятно, как он отреагирует, а здесь сразу все понятно: вас либо обнимут, оближут, либо отойдут в сторонку и скажут: «Не знаю, чем ты надушился…», – рассказала владелица хаски-парка Наталья Винтерштейн.

Хаски-терапия взрослому человеку будет стоить 30 белорусских рублей, в российских –это почти 800.