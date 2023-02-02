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Катание на собачьих упряжках набирает популярность в Беларуси
02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси набирает популярность катание на ездовых собаках и отдых с ними. Зимний сезон в самом разгаре. Что выбирают любители такого времяпрепровождения и что предлагают туристам, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Всего четыре ездовые собаки в упряжке и нарты. На старте скорость – 40 километров в час, как у небольшого мопеда. Анастасия Веркеева на собаках катается каждый день. Но не только ради удовольствия – животным это необходимо.
«Собаки бегут, потому что они хотят бегать, они любят бегать. И всю эту потребность в беге очень легко можно воплотить в ездовом спорте, то есть это не просто прогулка, это физическая нагрузка, развитие. Это не просто вид спорта, это совместное времяпрепровождение с хозяином, когда собака и человек работают вместе», – пояснила инструктор-кинолог по подготовке служебных и спортивных собак Анастасия Веркеева.
«Ездовой может быть не только привычная хаски. Это, например, Рона, французская овчарка. А еще для этого спорта хорошо подходят маламуты, лайки или ездовые метисы – самые быстрые собаки в мире», – отметила корреспондент.
А здесь, в хаски-парке, с ездовыми предлагают поиграть. Все четвероногие контактные – каждую собаку можно погладить, обнять и сделать с ней селфи. Заказывают с собаками и целые фотосессии. Наталья Турок на кадрах вместе с маленьким сыном. Говорит, что за ребенка не боится.
«Первый раз мы столько много видим хаски, у друзей наших они есть, но по одной. Они очень послушные, дружелюбные, ласковые. Я думаю, мы останемся в восторге и у нас будет много-много впечатлений», – сказала посетительница хаски-парка Наталья Турок.
Общение с
«Терапия как и с лошадками, как и с дельфинчиками. Но, на мой взгляд, с собаками это происходит с большей отдачей. Лошадку понять надо, лошадка всего боится, дельфин вообще непонятно, как он отреагирует, а здесь сразу все понятно: вас либо обнимут, оближут, либо отойдут в сторонку и скажут: «Не знаю, чем ты надушился…», – рассказала владелица хаски-парка Наталья Винтерштейн.
Хаски-терапия взрослому человеку будет стоить 30 белорусских рублей, в российских –это почти 800.
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