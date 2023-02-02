Мезенцев: Число проектов и мероприятий Союзного государства увеличат

По словам госсекретаря, уже реализовано 68 программ Союзного государства, кроме того, сделан прогноз работы до 2027 года.

«Для меня особо значимым и особым правом было доложить о практике работы в форматах Союзного государства президенту РФ Владимиру Путину. Также уже в начале этого года я представил развернутый доклад президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», – подчеркнул Мезенцев.

Он добавил, что в текущем году количество программ и проектов Союзного государства по сравнению с 2022-м будет увеличено на треть. В частности, будет продолжена работа по развитию музейных объектов Брестской крепости. Постоянный комитет поддержал предложение правительств России и Беларуси о создании в крепости центра патриотического воспитания.