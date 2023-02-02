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Мезенцев: Число проектов и мероприятий Союзного государства увеличат
02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество проектов и мероприятий в рамках Союзного государства Беларуси и России будет увеличено, заявил госсекретарь организации Дмитрий Мезенцев, передает
По словам госсекретаря, уже реализовано 68 программ Союзного государства, кроме того, сделан прогноз работы до 2027 года.
«Для меня особо значимым и особым правом было доложить о практике работы в форматах Союзного государства президенту РФ Владимиру Путину. Также уже в начале этого года я представил развернутый доклад президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», – подчеркнул Мезенцев.
Он добавил, что в текущем году количество программ и проектов Союзного государства по сравнению с 2022-м будет увеличено на треть. В частности, будет продолжена работа по развитию музейных объектов Брестской крепости. Постоянный комитет поддержал предложение правительств России и Беларуси о создании в крепости центра патриотического воспитания.
В начале января
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В четверг он провел совещание в Минске с представителями госзаказчиков программ Союзного государства с белорусской стороны.
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