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Мезенцев: Число проектов и мероприятий Союзного государства увеличат

02.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество проектов и мероприятий в рамках Союзного государства Беларуси и России будет увеличено, заявил госсекретарь организации Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
В четверг он провел совещание в Минске с представителями госзаказчиков программ Союзного государства с белорусской стороны.

По словам госсекретаря, уже реализовано 68 программ Союзного государства, кроме того, сделан прогноз работы до 2027 года.

«Для меня особо значимым и особым правом было доложить о практике работы в форматах Союзного государства президенту РФ Владимиру Путину. Также уже в начале этого года я представил развернутый доклад президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко», – подчеркнул Мезенцев.

Он добавил, что в текущем году количество программ и проектов Союзного государства по сравнению с 2022-м будет увеличено на треть. В частности, будет продолжена работа по развитию музейных объектов Брестской крепости. Постоянный комитет поддержал предложение правительств России и Беларуси о создании в крепости центра патриотического воспитания.

В начале января Дмитрий Мезенцев передал благотворительному фонду Алексея Талая сертификаты на средства индивидуальной мобильности.



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Теги: Минск
 
 
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В четверг он провел совещание в Минске с представителями госзаказчиков программ Союзного государства с белорусской стороны.
 
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