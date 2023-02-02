Полегчало? Объясняем, что в регулировании цен смягчили для бизнеса, а что, наоборот, ужесточили

Источник материала: ProBusiness





Сегодня опубликованы изменения в нашумевшее постановление правительства Беларуси № 713, которое установило систему регулирования цен. Юрист Илья Латышев специально для «Про бизнес» проанализировал документ и выделил 14 самых важных моментов. Что именно изменилось в регулировании цен, читайте в статье.

— Основная часть изменений все-таки вступит в силу с 3 февраля (а не со 2-го, как это было отмечено в сообщении телеграм-канала Правительства), поскольку Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2023 года № 713(2) было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 2 февраля 2023 года, а по Закону «О нормативных правовых актах» все сроки начинаются на следующий день после соответствующей даты или события. Формальность, но для кого-то, возможно, это будет важно.

А теперь перейдем к самим изменениям.

1. Пункт 1 ПСМ 713 дополнили новой частью следующего содержания: «Цены на товары, которые не указаны в приложении 1, а также тарифы на услуги (работы) устанавливаются субъектами хозяйствования самостоятельно или по согласованию с покупателем (заказчиком), если в соответствии с законодательством в отношении таких товаров (работ, услуг) не осуществляется государственное регулирование цен (тарифов)».

Похоже, этой нормой авторы ПСМ 713(2) решили поставить еще одну, более официальную, точку в вопросе действия Директивы 10 и распространения действия ПСМ 713 на работы, услуги и товары, не указанные в приложении 1.

При этом в пункте 2 ПСМ 713 (2) указано, что данная норма распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19 октября 2022 года.

2. Дополнен перечень случаев, когда производителю не требуется согласование отпускной цены. Теперь это не нужно делать также в случае «формирования отпускной цены на ранее не производимый потребительский товар путем изменения отпускной цены, согласованной в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления или применяемой в соответствии с документом, которым установлены отпускные цены на дату принятия настоящего постановления, пропорционально изменению веса (объема) потребительского товара».





Скажу честно: без разъяснений МАРТ эту норму понять сложно. Если я правильно ее понимаю, здесь имеется в виду ситуация, когда «новым товаром» является ранее выпускавшийся товар, но другого веса (объема). Например, производитель выпускал конфеты массой 100 грамм, а стал выпускать такие же, только массой 50 грамм. Так вот если конфета в 100 грамм стоила 1 рубль, а 50 грамм стоит 50 копеек, отпускную цену согласовывать не нужно. А если она будет стоить хотя бы 51 копейку, то согласование уже потребуется.

3. Изменились правила формирования отпускных цен импортерами.

Во-первых, в отпускные цены теперь можно включать комиссионные вознаграждения банка за осуществление международных платежей, а также расходы по доставке (включая погрузочно- разгрузочные работы) потребительских товаров до пункта, обусловленного договором с покупателем. Раньше момент с расходами импортера на доставку вызывал наибольшее количество вопросов. Теперь, думаю, их должно стать меньше.

Во-вторых, законодатель поменял подход к тому, по какому курсу должны пересчитываться контрактные цены. Раньше это был курс на дату оприходования товара импортером, что в случае покупки товаров на условиях предоплаты приводило к тому, что сформированная отпускная цена отличалась от цены по бухгалтерскому учету. Теперь в ПСМ 713 заложили более гибкое регулирование и возможность пересчитывать отпускные цены, исходя из изменения курса.

Так в ПСМ 713 теперь закреплено, что контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком на дату принятия потребительского товара к бухгалтерскому учету импортером и (или) на соответствующую дату (даты) перечисления предварительной оплаты (аванса) в иностранной валюте, в отношении оплаченной части стоимости потребительских товаров.

Единственный нюанс: исходя из ПСМ 713, импортеру необходимо издать локальный акт, в котором будет прописан порядок определения части стоимости потребительских товаров, по которым перечислены предварительная оплата (аванс) в иностранной валюте.





При изменении курсов валют сформированные отпускные цены могут изменяться на величину пересчета контрактных цен по официальному курсу Национального банка на первое число каждого месяца. То есть изменение отпускной цены при изменении курса — это право, а не обязанность импортера.

Но если при росте курса импортер увеличил отпускную цену, а потом курс упал, то он должен пересчитывать отпускные цены не позднее третьего рабочего дня месяца по официальному курсу Нацбанка на первое число каждого месяца. До какого уровня пересчитывать и как долго, ПСМ не уточняет.

4. Крестьянским (фермерским) хозяйствам дали право не составлять экономические расчеты, подтверждающие уровень отпускных цен на произведенные ими потребительские товары.

5. Размер оптовой скидки, которую могут предоставлять производители, импортеры, а также субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение потребительских товаров из стабилизационных фондов, заготовительные организации, увеличили с 10 до 15 процентов.

6. Урегулированы вопросы отнесения транспортных расходов на увеличение цены.

Оптовикам дали возможность относить суммы расходов по доставке товаров до розничного продавца на увеличение оптовой цены.

Розничным продавцам дали право относить на увеличение розничной цены суммы расходов по доставке товаров от оптовика, а также суммы расходов по доставке от логистического (распределительного) склада до розничного торгового объекта, места выдачи товара покупателю, покупателя.

При этом суммы расходов по доставке должны быть обоснованы расчетами, подтвержденными документально, в соответствии с локальными актами соответствующего субъекта торговли.

7. Более четко урегулировали правила заполнения накладных, прописали для каждого звена, кто и что должен в накладных указывать.

Дополнительно к сведениям, указываемым в накладных в соответствии с законодательством, необходимо указывать следующие сведения, связанные с установлением регулируемых цен на потребительские товары:

производителям (импортерам) — отпускная цена производителя (импортера) (в случае применения скидки с отпускной цены указывается с учетом скидки с отпускной цены, в случае применения оптовой скидки указывается без учета оптовой скидки), вид скидки (с отпускной цены, оптовая), размер оптовой скидки (в процентах), условия доставки товара (цена (ы) на товар (ы) сформирована (ы) с учетом расходов по доставке или без учета расходов по доставке);

— отпускная цена производителя (импортера) (в случае применения скидки с отпускной цены указывается с учетом скидки с отпускной цены, в случае применения оптовой скидки указывается без учета оптовой скидки), вид скидки (с отпускной цены, оптовая), размер оптовой скидки (в процентах), условия доставки товара (цена (ы) на товар (ы) сформирована (ы) с учетом расходов по доставке или без учета расходов по доставке); оптовиками (по общему правилу) — отпускная цена производителя (импортера), размер оптовой надбавки (в рублях или процентах), вид предоставленной производителем (импортером) скидки (с отпускной цены, оптовая), размер оптовой скидки (в процентах), сумма расходов по доставке товаров, сумма расходов по фасовке;

— отпускная цена производителя (импортера), размер оптовой надбавки (в рублях или процентах), вид предоставленной производителем (импортером) скидки (с отпускной цены, оптовая), размер оптовой скидки (в процентах), сумма расходов по доставке товаров, сумма расходов по фасовке; оптовиками при реализации остатков товаров до нового поступления таких же товаров — информация о том, что реализуемый товар относится к остаткам, сложившимся на 26 октября 2022 года.

Сведения о скидках, оптовой надбавке, расходах по доставке и (или) фасовке указываются в накладных только при их наличии.

8. В ПСМ 713 добавлена норма о том, что розничный продавец обязан обеспечить постоянное или в течение определенного периода (сезона) наличие в продаже в торговом объекте товаров, включенных в перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте.

На мой субъективный взгляд, наличие слова «обязательных» в названии соответствующего перечня уже само по себе подразумевало обязанность продавца обеспечить их наличие. Однако, авторы ПСМ решили закрепить это дополнительно.

9. Пункт ПСМ 713 про запрет товарообменных операций конкретизировали, указав, что запрет действует в отношении всех товаров, в том числе потребительских.

Это сняло имеющиеся ранее вопросы, которые вытекали из буквального толкования изначальной редакции этого пункта. А понять из него можно было именно то, что запрет касается исключительно потребительских товаров по утвержденному ПСМ 713 перечню.





В то же время, дополнен и перечень исключений, на которые запрет товарообменных операций не распространяется. В него включены:

операции с участием физических лиц в отношении телефонных аппаратов всех типов, легковых автомобилей;

случаи, предусмотренные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2017 г. № 290 «О прекращении обязательств по оплате поставленного нефтяного жидкого топлива»;

операции, определенные в перечнях облисполкомов и Минского горисполкома.

Теперь исполкомам предоставлено право определять перечни товарообменных операций, которые должны содержать предметы товарообменной операции (товары, работы, услуги), а также наименования юридических лиц, которые вправе осуществлять товарообменные операции на основании соответствующего перечня. Осталось только дождаться соответствующих НПА от исполкомов, чтобы понять, как конкретному юрлицу попасть в такой перечень.

Кстати разъяснения по поводу запрета товарообменных операций теперь вправе давать Министерство экономики.

10. Из пункта 15 ПСМ 713, который запрещает торговые премии, исключили указание на производителя.

Теперь запрет касается розничных продавцов и поставщиков, а также лиц, входящих с ними в одну группу лиц.

11. Расширен перечень товаров, на которые действие ПСМ 713 не распространяется.

К ним отнесены:

Товары, приобретаемые для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением товаров, указанных в пункте 7 настоящего постановления (а это молоко-сырье, свиньи, крупный рогатый скот, рожь (продовольственная), пшеницу (продовольственная), сахарная свекла, сахар, мука, масло сливочное, яйцо куриное), а также отношений, связанных с реализацией этих товаров в рамках государственных закупок. Товары, приобретенные для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и не использованные на эти цели, могут реализовываться иным субъектам хозяйствования только на эти же цели по цене не выше цены приобретения . Реализация таких товаров по ценам выше цены их приобретения и (или) на иные цели отнесена к нарушениям установленного порядка установления и применения цен.

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением товаров, указанных в пункте 7 настоящего постановления (а это молоко-сырье, свиньи, крупный рогатый скот, рожь (продовольственная), пшеницу (продовольственная), сахарная свекла, сахар, мука, масло сливочное, яйцо куриное), а также отношений, связанных с реализацией этих товаров в рамках государственных закупок. Товары, приобретенные для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и не использованные на эти цели, . Реализация таких товаров по ценам выше цены их приобретения и (или) на иные цели отнесена к нарушениям установленного порядка установления и применения цен. Горячие напитки через торговые автоматы.

Непродовольственные потребительские товары собственного производства, изготавливаемые производителями по заказам физических лиц для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования.

На мой взгляд, эти изменения — самые знаковые. И если по последним двум пунктам все было более или менее понятно: по горячим напиткам МАРТ дал разъяснение еще в ноябре, а изготовление на заказ является подрядом, а не торговлей, поэтому под действие ПСМ 713 по определению не относилось, то необходимость выдерживать установленные размеры надбавок при поставках товаров из перечня для собственного потребления (использования) юрлиц вызывала массу вопросов, ответов и объяснений по которым не было. Теперь этот явный перекос в регулировании устранен.

12. Фирменным магазином производителя, а также иным магазинам, получившим право продажи товаров такого производителя с использованием товарного знака или фирменного наименования этого производителя, в том числе на условиях договора франчайзинга, предельные максимальные торговые надбавки, установленные в приложении 1, могут не применяться.

Условие — приобретение таких товаров непосредственно у производителя или их передача производителем в собственный фирменный магазин.

13. Перечень потребительских товаров изложен в новой редакции.

Все 330 позиций перечня я не анализировал, возможно, сделаю это позже и статью дополню. Но анализ 20% перечня показал, что некоторые позиции претерпели изменения. Например, было «Мясо кур» стало «Мясо (тушка) кур», было «Сало (шпик)», стало «Сало (шпик), в том числе соленое» и т.д. Поэтому каждому нужно проверить «свои» позиции перечня в новой редакции. Возможно, они изменились.

Размеры надбавок, по крайней мере в той части перечня, которую я проанализировал, не изменились.

14. Основная масса положений ПСМ 713(2) вступает в силу с 3 февраля, за исключением новых (точнее более четких) правил заполнения накладных, которые вступают в силу через пять рабочих дней после официального опубликования (по моим расчетам — это 10 февраля).

Кроме того, цены на товары, указанные в пунктах

6 (Полуфабрикаты из мяса кур, цыплят, включая бройлеров, свинины, говядины, в том числе с добавлением немясных ингредиентов),

11 (Сало (шпик), в том числе соленое),

37 (Сыр мягкий, включая творожный),

170 (Пальто (полупальто) зимнее и демисезонное),

205 (Стол кухонный, обеденный, письменный, компьютерный),

233 (Электрические лампы накаливания, светодиодные, энергосберегающие),

239 (Люстра электрическая, светильники потолочные, бра, торшеры, настольные лампы),

247 (Триммер (газонокосилка)),

263 (Панели (плиты) для облицовки и отделки потолка, пола, стен из поливинилхлорида (ПВХ)),

286 (Средства моющие, чистящие для мытья унитаза, ванны),

302 (Карандаши чернографитные, цветные и их наборы),

312 (Пена, гель для бритья),

321 (Подгузники, подгузники-трусики, трусы (трусики) впитывающие детские и для взрослых, прокладки (пакеты) женские гигиенические)

приложения 1 к ПСМ 713, ценовое регулирование на которые устанавливается ПСМ 713(2), подлежат приведению в соответствие с требованиями ПСМ 713 в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления (по моим расчетам — цены на эти позиции должны соответствовать ПСМ 713 с 11 февраля).

Почему авторы ПСМ 713(2) не написали четкие даты для всех этих действий, а применили разные формулировки, причем с привязкой к разным моментам: там « через 5 рабочих дней», здесь « в течение 5 рабочих дней», там «после официального опубликования», здесь «с даты вступления в силу» — остается только догадываться…

Поскольку в новости объявили, что ПСМ 713(2) вступает в силу со 2 февраля, а не с 3го, как это должно быть в силу предписаний законодательства, вполне возможно, что эти 5 рабочих дней авторы новостей тоже будут считать по-своему. Поэтому в качестве первых запросов по ПСМ 713(2) можно отправить в МАРТ именно вопросы по датам вступления в силу разных пунктов постановления.