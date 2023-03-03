ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусскому детскому центру реабилитации передали современное оборудование

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский детский фонд передал республиканскому детскому центру медицинской реабилитации высокоэффективное оборудование. Его стоимость более 56 тысяч белорусских или почти полтора миллиона российских рублей.

Интерактивная песочница и игры, умное зеркало с дополненной реальностью – все это помогает детям развивать мелкую моторику рук, логику, память, восстанавливать речь. В центре проходят реабилитацию дети с особенностями психофизического развития. К каждому ребенку специалисты подбирают индивидуальный подход.

«Это оборудование имеет большое значение, потому что оно моделирует жизненные ситуации. Это особенные дети, соответственно, к ним нужен особый подход. Прежде всего требуется командная работа – врач-специалист, педагог, медицинский психолог, рефлексотерапевт», – отметил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко.

Деньги для закупки этой техники собирали по всей стране. Их перечисляли тысячи белорусов. Сбор средств продолжается. Белорусский детский фонд объявил марафон мира, детства, созидания, доброты и милосердия. Во всех регионах страны устроят праздники для детей, закупят и передадут нужное оборудование и в другие медучреждения.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его стоимость более 56 тысяч белорусских или почти полтора миллиона российских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Память погибших на службе милиционеров почтили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2023
Mir24.TV Belarus
03.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика