Белорусскому детскому центру реабилитации передали современное оборудование

«Это оборудование имеет большое значение, потому что оно моделирует жизненные ситуации. Это особенные дети, соответственно, к ним нужен особый подход. Прежде всего требуется командная работа – врач-специалист, педагог, медицинский психолог, рефлексотерапевт», – отметил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко.

Деньги для закупки этой техники собирали по всей стране. Их перечисляли тысячи белорусов. Сбор средств продолжается. Белорусский детский фонд объявил марафон мира, детства, созидания, доброты и милосердия. Во всех регионах страны устроят праздники для детей, закупят и передадут нужное оборудование и в другие медучреждения.