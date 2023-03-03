Минск нарастил объем контейнерных перевозок в Китай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск серьезно нарастил объем контейнерных перевозок в Китай. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, передает телеканал «МИР 24».

Чаще всего белорусские товары едут по железной дороге. В прошлом году в Китай отправили 120 тысяч контейнеров . Поставки возросли после смягчения Пекином ковидных ограничений. Составы стали быстрее проходить казахстанско-китайскую границу.