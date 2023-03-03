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Минск нарастил объем контейнерных перевозок в Китай

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск серьезно нарастил объем контейнерных перевозок в Китай. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, передает телеканал «МИР 24».

Чаще всего белорусские товары едут по железной дороге. В прошлом году в Китай отправили 120 тысяч контейнеров. Поставки возросли после смягчения Пекином ковидных ограничений. Составы стали быстрее проходить казахстанско-китайскую границу.

«Мы вывоз экспортной продукции в прошлом году в Китай увеличили в пять раз. Практически тысячу контейнерных поездов мы отправили в Китай из Республики Беларусь в 2022-м году. Безусловно, надо действовать в кооперации со всеми странами-транзитерами, это и тарифная политика, и пункты пропуска», – сказал министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

Кроме того Беларусь налаживает новые логистические цепочки. Из-за санкций объемы железнодорожного транзита в минувшем году снизились на 30%. Сейчас через страну в Европу идут грузы из Казахстана, Узбекистана и других стран Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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Чаще всего белорусские товары едут по железной дороге.
 
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