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Минск нарастил объем контейнерных перевозок в Китай
03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск серьезно нарастил объем контейнерных перевозок в Китай. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, передает телеканал «МИР 24».
Чаще всего белорусские товары едут по железной дороге. В прошлом году в Китай
Кроме того Беларусь налаживает
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Чаще всего белорусские товары едут по железной дороге.
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