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Помощь Сирии: в белорусском полевом госпитале в Алеппо открылся дневной стационар

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

До 200 человек готов принять белорусский военно-полевой госпиталь, который развернут в сирийском городе Алеппо. Там заработал дневной стационар. Сирийские врачи сами не справляются: не хватает персонала и лекарств, сообщает «МИР 24».

Военные медики из Беларуси оказывают помощь как пострадавшим от землетрясения, так и местному населению. По их словам, больше всего людей попадают в дневной стационар с диагнозом пневмония, а также пациенты, которые нуждаются в лечении с использованием инъекций.

«После землетрясения люди лишились жилья и вынуждены были ночевать на улице и многие, конечно, переохладились. У некоторых есть обморожения той или иной степени. На втором месте по количеству заболеваний, пациентам с которыми оказывается помощь в дневном стационаре, хронические заболевания», – отметил подполковник медицинской службы Павел Шпак.

В военно-полевом госпитале в Алеппо работает и хирургическое отделение. Белорусские врачи экстренно проводят операции и перевязки.



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