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Помощь Сирии: в белорусском полевом госпитале в Алеппо открылся дневной стационар
03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До 200 человек готов принять белорусский военно-полевой госпиталь, который развернут в сирийском городе Алеппо. Там заработал дневной стационар. Сирийские врачи сами не справляются: не хватает персонала и лекарств, сообщает «МИР 24».
Военные медики из Беларуси оказывают помощь как пострадавшим от землетрясения, так и местному населению. По их словам, больше всего людей попадают в дневной стационар с диагнозом пневмония, а также пациенты, которые нуждаются в лечении с использованием инъекций.
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Госпиталь может принять до 200 человек.
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