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Услуга «Профессиональный сервис» от МТС Cloud: удаленный мониторинг IT-инфраструктуры для бесперебойной работы бизнеса

03.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Услуга «Профессиональный сервис» от МТС Cloud: удаленный мониторинг IT-инфраструктуры для бесперебойной работы бизнеса

МТС Cloud предлагает компаниям подключить услугу удаленного обслуживания и мониторинга IT-инфраструктуры «Профессиональный сервис». Решение поможет бизнесу обеспечить круглосуточную бесперебойную работу ПО, а также сократит расходы на покупку и сервисное обслуживание оборудования.

МТС Cloud предлагает компаниям-клиентам работы любой сложности по мониторингу, настройке, резервному копированию и администрированию IT-инфраструктуры. То есть, бизнес передает комплекс этих услуг МТС Cloud на аутсорсинг, чтобы его серверы, локальные сети и сайты продолжали функционировать исправно в режиме 24/7.

Во время удаленного комплексного администрирования облачной IT-инфраструктуры проводится круглосуточный мониторинг, который позволяет специалистам МТС Cloud обнаруживать признаки будущих угроз задолго до того, как они в полной мере проявят себя. Кроме того, встроенная многоуровневая защита поможет защитить ресурсы заказчика от возможных DDoS-атак.

В рамках услуги «Профессиональный сервис» можно воспользоваться услугами DevOps-инженера, который помогает синхронизировать работу программистов, тестировщиков и менеджеров. Для настройки процессов команда МТС Cloud готова поделиться компетенциями Windows- и Linux-администраторов, системного архитектора, а также настроить резервное копирование и восстановление серверов, приложений и сервисов. Такой комплексный подход гарантирует компании сохранность ее проектов.

«Аутсорсинг облачной инфраструктуры поможет быстро и профессионально закрывать вопросы, связанные с технической частью работы бизнеса. Компания сможет работать без перебоев, активно развиваться и при этом экономить на IT-специалистах в штате», — пояснили в МТС Cloud.

Клиентам МТС Cloud доступны как ежемесячное комплексное обслуживание облачной инфраструктуры, так и работа, решающая одну конкретную задачу.

Подробнее об услуге «Профессиональный сервис» — здесь.

 
 
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МТС Cloud предлагает компаниям подключить услугу удаленного обслуживания и мониторинга IT-инфраструктуры «Профессиональный сервис». Решение поможет бизнесу...
 
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