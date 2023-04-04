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Лукашенко: Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества
04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества" height="447" width="670">
Более миллиарда долларов в год. Беларусь планирует
В Минск калужский губернатор приехал с делегацией предпринимателей. Планируется, что будет заключено не менее 20 контрактов. Большая часть касается импортозамещающих проектов.
«Одно из предприятий – «Меркатор», которое базируется в Калуге, производит практически четверть всей коммунальной техники в России, делало это на базе импортных аналогов, на шасси иностранного производства. Сегодня все они заменены МАЗом. Заменены успешно. И планируется расширение производства», – рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Кстати, российская делегация прибыла в Беларусь на первом возобновленном прямом авиарейсе Калуга-Минск.
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Основой партнерства сейчас является строительная сфера. Белорусы возводят в Калуге жилье и социальные объекты.
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