ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества

04.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничестваМинск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества" height="447" width="670">
Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Более миллиарда долларов в год. Беларусь планирует увеличить товарооборот с Калужской областью. Совместные планы сегодня обсудили Александр Лукашенко и глава российского региона Владислав Шапша, передает корреспондент «МИР 24».

Основой партнерства сейчас является строительная сфера. Белорусы возводят в Калуге жилье и социальные объекты. В будущем могут начать поставлять пассажирский транспорт, коммунальную спецтехнику и мясомолочную продукцию. Перспективы Лукашенко видит также в промышленной кооперации и в обмене наукоемкими технологиями.

«Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Особенно важно наш потенциал использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию», – отметил Лукашенко.

В Минск калужский губернатор приехал с делегацией предпринимателей. Планируется, что будет заключено не менее 20 контрактов. Большая часть касается импортозамещающих проектов.

«Одно из предприятий – «Меркатор», которое базируется в Калуге, производит практически четверть всей коммунальной техники в России, делало это на базе импортных аналогов, на шасси иностранного производства. Сегодня все они заменены МАЗом. Заменены успешно. И планируется расширение производства», – рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Кстати, российская делегация прибыла в Беларусь на первом возобновленном прямом авиарейсе Калуга-Минск.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основой партнерства сейчас является строительная сфера. Белорусы возводят в Калуге жилье и социальные объекты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производство редких лекарств наладили в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2023
Mir24.TV Belarus
04.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика