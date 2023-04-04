Лукашенко: Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества" height="447" width="670">

Более миллиарда долларов в год. Беларусь планирует увеличить товарооборот с Калужской областью. Совместные планы сегодня обсудили Александр Лукашенко и глава российского региона Владислав Шапша, передает корреспондент «МИР 24».



Основой партнерства сейчас является строительная сфера. Белорусы возводят в Калуге жилье и социальные объекты. В будущем могут начать поставлять пассажирский транспорт, коммунальную спецтехнику и мясомолочную продукцию. Перспективы Лукашенко видит также в промышленной кооперации и в обмене наукоемкими технологиями.

«Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Особенно важно наш потенциал использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию», – отметил Лукашенко.

В Минск калужский губернатор приехал с делегацией предпринимателей. Планируется, что будет заключено не менее 20 контрактов. Большая часть касается импортозамещающих проектов.

«Одно из предприятий – «Меркатор», которое базируется в Калуге, производит практически четверть всей коммунальной техники в России, делало это на базе импортных аналогов, на шасси иностранного производства. Сегодня все они заменены МАЗом. Заменены успешно. И планируется расширение производства», – рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Кстати, российская делегация прибыла в Беларусь на первом возобновленном прямом авиарейсе Калуга-Минск.