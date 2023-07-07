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Лукашенко: Ядерные боеголовки России будут полностью перемещены в Беларусь до конца года

07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Ядерные боеголовки России будут полностью перемещены в Беларусь до конца года
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

До конца года в Беларуси окончательно разместят российское тактическое ядерное оружие. Об этом в ходе общения с журналистами заявил Александр Лукашенко.

«Большая часть ядерного оружия перемещена и находится в Беларуси. К концу года точно. Но я думаю, гораздо раньше мы полностью переместим боеголовки, которые предназначены для этого. Пункты размещения ядерного оружия были полностью готовы месяц назад», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что применять его страна не планирует. Изменить это может только агрессия против Беларуси. Как заявил президент, контроль за боеголовками обеспечивается идеально. Над этим белорусские специалисты работают совместно с российскими коллегами.

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Пункты размещения ядерного оружия были полностью готовы месяц назад, заявил президент в ходе общения с журналистами.
 
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