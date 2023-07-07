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Лукашенко: Ядерные боеголовки России будут полностью перемещены в Беларусь до конца года
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До конца года в Беларуси окончательно разместят российское тактическое ядерное оружие. Об этом в ходе общения с журналистами заявил
Александр Лукашенко отметил, что применять его страна не планирует. Изменить это может только агрессия против Беларуси. Как заявил президент, контроль за боеголовками обеспечивается идеально. Над этим белорусские специалисты работают совместно с российскими коллегами.
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Пункты размещения ядерного оружия были полностью готовы месяц назад, заявил президент в ходе общения с журналистами.
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