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«Поезд памяти» – 2023: чем запомнился патриотический проект юным пассажирам?
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
6 июля завершается второй сезон проекта «Поезд памяти». В этом году он расширил географию, добавив в ряды пассажиров школьников из Кыргызстана и Армении. Увеличился и путь, который прошел через 14 разных городов. Москва – конечная точка маршрута, рассказывает корреспондент «МИР 24» Кристина Грищенко.
«Разница менталитетов абсолютно никак не помешала нашей дружбе, а наоборот укрепила ее. Мы обменивались нашими традициями, рассказывали об обычаях наших стран», – сказала Юлия Малицкая.
«Нам очень интересно узнавать друг о друге, о наших традициях, религиях», –добавила Анна Шералиева.
Для старшеклассников из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении подготовили большую экскурсионную программу. Участники исторического проекта побывали на Красной площади, в Музее Победы на Поклонной горе и даже отправились в космос.
Позади тысячи километров и 14 городов: Брест, Гродно, Полоцк, Минск, Могилев, Жлобин, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Волгоград, Тула, Кубинка, Москва. Все это – ключевые места, связанные с Великой Отечественной войной.
«Смогут ли ребята эмоционально переварить такое количество информации? Успел с ними сейчас пообщаться, и я вижу, что все удалось: не хотят расставаться, жалко, что закончилось. Такие в основном отклики, это лучшая характеристика, лучшая оценка», – сказал Дмитрий Крутой.
К 80-летию Победы в 2025 году организаторы проекта планируют расширить географию участников. К «Поезду памяти» присоединятся и другие страны Содружества.
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200 старшеклассников из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана побывали в местах ожесточенных боев Великой Отечественной.
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