«Поезд памяти» – 2023: чем запомнился патриотический проект юным пассажирам?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

6 июля завершается второй сезон проекта «Поезд памяти». В этом году он расширил географию, добавив в ряды пассажиров школьников из Кыргызстана и Армении. Увеличился и путь, который прошел через 14 разных городов. Москва – конечная точка маршрута, рассказывает корреспондент «МИР 24» Кристина Грищенко.



Юлия и Аяна делают фотографии на память. Вместе они пробыли 16 дней пока путешествовали в «Поезде памяти»! Оказалось, этого времени достаточно, чтобы завязалась крепкая дружба.

«Разница менталитетов абсолютно никак не помешала нашей дружбе, а наоборот укрепила ее. Мы обменивались нашими традициями, рассказывали об обычаях наших стран», – сказала Юлия Малицкая.

«Нам очень интересно узнавать друг о друге, о наших традициях, религиях», –добавила Анна Шералиева.