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«Поезд памяти» – 2023: чем запомнился патриотический проект юным пассажирам?

07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд памяти» – 2023: чем запомнился патриотический проект юным пассажирам?
 Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

6 июля завершается второй сезон проекта «Поезд памяти». В этом году он расширил географию, добавив в ряды пассажиров школьников из Кыргызстана и Армении. Увеличился и путь, который прошел через 14 разных городов. Москва – конечная точка маршрута, рассказывает корреспондент «МИР 24» Кристина Грищенко.

Юлия и Аяна делают фотографии на память. Вместе они пробыли 16 дней пока путешествовали в «Поезде памяти»! Оказалось, этого времени достаточно, чтобы завязалась крепкая дружба.

«Разница менталитетов абсолютно никак не помешала нашей дружбе, а наоборот укрепила ее. Мы обменивались нашими традициями, рассказывали об обычаях наших стран», – сказала Юлия Малицкая.

«Нам очень интересно узнавать друг о друге, о наших традициях, религиях», –добавила Анна Шералиева.

Завершается проект в Москве. Символично, что именно отсюда уходили первые эшелоны на фронт. А в 45-м здесь встречали победителей. Сегодня память павших в Великой Отечественной войне почтили у Могилы Неизвестного Солдата.

Для старшеклассников из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении подготовили большую экскурсионную программу. Участники исторического проекта побывали на Красной площади, в Музее Победы на Поклонной горе и даже отправились в космос.

Позади тысячи километров и 14 городов: Брест, Гродно, Полоцк, Минск, Могилев, Жлобин, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Волгоград, Тула, Кубинка, Москва. Все это – ключевые места, связанные с Великой Отечественной войной.

«Смогут ли ребята эмоционально переварить такое количество информации? Успел с ними сейчас пообщаться, и я вижу, что все удалось: не хотят расставаться, жалко, что закончилось. Такие в основном отклики, это лучшая характеристика, лучшая оценка», – сказал Дмитрий Крутой.

К 80-летию Победы в 2025 году организаторы проекта планируют расширить географию участников. К «Поезду памяти» присоединятся и другие страны Содружества.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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200 старшеклассников из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана побывали в местах ожесточенных боев Великой Отечественной.
 
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