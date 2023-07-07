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Молодежный турнир по теннису собрал в Минске перспективных спортсменов Беларуси

07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске проходят Олимпийские дни молодежи по большому теннису. Соревнования командные. Юные спортсмены приехали со всех областей страны. Кто сильнее на корте, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Полная концентрация, внимательность и выносливость. Одну из партий Артем Чуприс играл около двух с половиной часов. Говорит, что залог победы не только в ежедневных тренировках. Подспорьем стала любимая ракетка. Она и теннисист – давние друзья.

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«Я, например, могу по два, по три года одной играть. Кто-то меняет каждый год, покупая новые модели. Если ты «прибит» к своей ракетке, ты должен, выходя на корт, чувствовать мяч, чувствовать корт в том числе», – пояснил Артем Чуприс.

Дополнительные баллы команде принесла и 13-летняя Виктория Островская. На новом для себя корте еще до игры опробовала покрытие. К нему обязательно нужно привыкнуть. Долго настраивалась и морально. Признается, что ответственность на этом турнире большая.

«Ты играешь, понимаешь, что, если ты выигрываешь, ты приносишь команде очки, если нет, то не приносишь. И не хочется подводить команду, стараемся играть как можно лучше, показывать достойные результаты», – поделилась теннисистка из Могилевской области Виктория Островская.

Такие соревнования – шанс для спортсменов заявить о себе. Тренеры в Минске обращают внимание на перспективных теннисистов из регионов. А это прямой путь к международным стартам в будущем.

«Российская Федерация регулярно приглашает наших игроков для принятия участия у них в соревнованиях. Первенство России мы играем, то есть это вместо первенства Европы, которые было до этого. Я скажу, что это ничем не хуже, потому что наши и российские дети – топовые игроки в мире», – отметил тренер-преподаватель по теннису Денис Коренец.

Всего в турнире участвуют спортсмены из пяти областей Беларуси и столицы. В каждой команде по восемь игроков. Попасть на соревнования могут только теннисисты с высокими рейтингами.



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Теги: Минск
 
 
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Соревнования командные. Попасть на них могут только теннисисты с высокими рейтингами.
 
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