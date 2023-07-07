Молодежный турнир по теннису собрал в Минске перспективных спортсменов Беларуси

«Ты играешь, понимаешь, что, если ты выигрываешь, ты приносишь команде очки, если нет, то не приносишь. И не хочется подводить команду, стараемся играть как можно лучше, показывать достойные результаты», – поделилась теннисистка из Могилевской области Виктория Островская.



Такие соревнования – шанс для спортсменов заявить о себе. Тренеры в Минске обращают внимание на перспективных теннисистов из регионов. А это прямой путь к международным стартам в будущем.

«Российская Федерация регулярно приглашает наших игроков для принятия участия у них в соревнованиях. Первенство России мы играем, то есть это вместо первенства Европы, которые было до этого. Я скажу, что это ничем не хуже, потому что наши и российские дети – топовые игроки в мире», – отметил тренер-преподаватель по теннису Денис Коренец.

Всего в турнире участвуют спортсмены из пяти областей Беларуси и столицы. В каждой команде по восемь игроков. Попасть на соревнования могут только теннисисты с высокими рейтингами.