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Молодежный турнир по теннису собрал в Минске перспективных спортсменов Беларуси
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске перспективных спортсменов Беларуси" height="100%" width="670">
В Минске проходят Олимпийские дни молодежи по большому теннису. Соревнования командные. Юные спортсмены приехали со всех областей страны. Кто сильнее на корте, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Полная концентрация, внимательность и выносливость. Одну из партий Артем Чуприс играл около двух с половиной часов. Говорит, что залог победы не только в ежедневных тренировках. Подспорьем стала любимая ракетка. Она и теннисист – давние друзья.
Дополнительные баллы команде принесла и 13-летняя Виктория Островская. На новом для себя корте еще до игры опробовала покрытие. К нему обязательно нужно привыкнуть. Долго настраивалась и морально. Признается, что ответственность на этом турнире большая.
«Ты играешь, понимаешь, что, если ты выигрываешь, ты приносишь команде очки, если нет, то не приносишь. И не хочется подводить команду, стараемся играть как можно лучше, показывать достойные результаты», – поделилась теннисистка из Могилевской области Виктория Островская.
«Российская Федерация регулярно приглашает наших игроков для принятия участия у них в соревнованиях. Первенство России мы играем, то есть это вместо первенства Европы, которые было до этого. Я скажу, что это ничем не хуже, потому что наши и российские дети – топовые игроки в мире», – отметил тренер-преподаватель по теннису Денис Коренец.
Всего в турнире участвуют спортсмены из пяти областей Беларуси и столицы. В каждой команде по восемь игроков. Попасть на соревнования могут только теннисисты с высокими рейтингами.
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Соревнования командные. Попасть на них могут только теннисисты с высокими рейтингами.
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