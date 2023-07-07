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Лукашенко не исключил вероятность гражданской войны в Евросоюзе
07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко допустил возможность гражданской войны в Евросоюзе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает телеканал «МИР 24».
Президент Беларуси отметил, что противостояние между коренными европейцами и мигрантами может в итоге перерасти в глобальный конфликт.
Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал СНГ
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Президент Беларуси отметил, что миграционный кризис может перерасти в конфликт.
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