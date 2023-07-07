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Лукашенко не исключил вероятность гражданской войны в Евросоюзе

07.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко не исключил вероятность гражданской войны в Евросоюзе
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко допустил возможность гражданской войны в Евросоюзе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает телеканал «МИР 24».

Президент Беларуси отметил, что противостояние между коренными европейцами и мигрантами может в итоге перерасти в глобальный конфликт.

«Я не исключаю. Но не хотел бы, чтобы эта гражданская война была в Европе. Потому что для нас это опасно. Мы – центр Европы. Поэтому не дай бог за забором где-то что-то вспыхнет. Но они торжественным маршем идут к этому гражданскому противостоянию. И даже похлеще, чем во Франции. Во Франции уже давно можно было бы все это погасить, если бы не упертость властей», – отметил белорусский лидер.

Зашла речь и о выпадах против мусульман вроде недавнего сожжения Корана в Швеции. Президент Беларуси заявил, что не понимает зачем это делается, да еще при фактическом покровительстве властей европейских стран.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал СНГ одной из будущих точек опоры в многополярном мире. По словам Лукашенко, постсоветское пространство – это не только кладовая ресурсов, но и кладезь высоких технологий. Беларусь и Россия это поняли и готовы действовать в этом направлении, подчеркнул он.



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Президент Беларуси отметил, что миграционный кризис может перерасти в конфликт.
 
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