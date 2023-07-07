Лукашенко не исключил вероятность гражданской войны в Евросоюзе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко допустил возможность гражданской войны в Евросоюзе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает телеканал «МИР 24».

Президент Беларуси отметил, что противостояние между коренными европейцами и мигрантами может в итоге перерасти в глобальный конфликт.

«Я не исключаю. Но не хотел бы, чтобы эта гражданская война была в Европе. Потому что для нас это опасно. Мы – центр Европы. Поэтому не дай бог за забором где-то что-то вспыхнет. Но они торжественным маршем идут к этому гражданскому противостоянию. И даже похлеще, чем во Франции. Во Франции уже давно можно было бы все это погасить, если бы не упертость властей», – отметил белорусский лидер.