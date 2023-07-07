Появилась новая соцсеть Threads. Что с ней происходит и стоит ли туда идти бизнесу

Источник материала: ProBusiness





Прошло чуть больше суток после запуска Threads — текстовой социальной платформы, привязанной к Instagram от Meta. Новую соцсеть называют убийцей Twitter и прочат большое будущее. Пока что действительно Threads набирает аудиторию с бешеной скоростью — по паре миллионов человек в час. Однако хайп это или реальный успех, пока неясно. Мало того, Twitter уже грозит Meta судом за создание «приложения-подражателя». «Про бизнес» собрал все, что об этом известно на сегодня.

Итак, Twitter угрожает судебным иском против Meta из-за текстовой платформы «Twitter killer», обвиняя гиганта социальных сетей в переманивании бывших сотрудников для создания приложения-подражателя. Об этом сообщает издание Semafor.

Всего через несколько часов после запуска Threads юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо генеральному директору Meta Марку Цукербергу, в котором обвинил компанию в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности».

«Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta немедленно приняла меры и прекратила использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации», — написал Спиро в письме. — «Twitter оставляет за собой все права, включая, но не ограничиваясь этим, право добиваться как гражданских средств правовой защиты, так и судебного запрета без дополнительного уведомления, чтобы предотвратить любое дальнейшее удержание, раскрытие или использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta».

Спиро обвинил Meta в найме десятков бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации».

Он также утверждает, что Meta поручила этим сотрудникам разработать «подражательное приложение Meta Threads» с конкретным намерением использовать коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность для ускорения разработки конкурирующего приложения Meta в нарушение законодательства, а также текущих обязательств этих сотрудников перед Twitter.

Директор по связям с общественностью Meta Энди Стоун, в свою очередь, заявил, что обвинения Twitter беспочвенны.

«Ни один из инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter — это просто неважно», — сказал он.

В твите, который был опубликован после этой истории, Илон Маск написал, что «конкуренция — это хорошо, мошенничество — нет». Однако на рынке письмо Twitter расценивают как признак того, что Threads — самый серьезный конкурент платформы Маска.

Пока же в новой соцсети происходит что-то странное: люди и бренды пытаются, понять, зачем она нужна.

Так, ДОДО Пицца тестирует галерею:

А slivki.by шутят о самой платформе:

Очень красиво вписался oz.by:

Однако больше всего пользователей новой соцсети удивило то, что аккаунт в Threads можно удалить только вместе со связанным аккаунтом Instagram. Об этом написало издание Techcrunch. В Meta объясняют: «Вы можете деактивировать свой профиль Threads в любое время, но ваш профиль Threads можно удалить только путем удаления вашей учетной записи Instagram». Смысл в том, что Threads является частью учетной записи пользователя в Instagram.

Кстати, после получения первых отзывов пользователей об этом «политическом решении» глава Instagram Адам Моссери пояснил, как будет работать удаление учетной записи. Он говорит, что пользователи могут деактивировать свою учетную запись Threads, чтобы скрыть свой профиль и контент, могут сделать свой профиль закрытым или могут удалить все свои отдельные сообщения в тредах, не удаляя свою учетную запись Instagram. Но сейчас Threads и Instagram — это одна учетная запись, поэтому удаление одной приведет к удалению другой. Моссери добавил, что компания «ищет способ удалить вашу учетную запись Threads отдельно».

Напомним, что Марк Цукерберг объяснил свое видение нового приложения так: «Я думаю, что должно быть приложение для публичных разговоров с более чем 1 миллиардом людей. У Twitter была возможность сделать это, но она не реализовалась. Надеюсь, так и будет».

А пока люди прожолжают шутить:

Бизнес, вероятно, потирает руки в предвкушении новой площадки для продвижения и продаж, но кое-кто точно не будет доволен: