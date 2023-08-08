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Испанский специалист возглавил сборную Беларуси по футболу

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Испанец Карлос Алос Феррер назначен на должность главного тренера сборной Беларуси по футболу, об этом говорится в сообщении на сайте федерации футбола республики.

Соглашение с 48-летним специалистом действует до конца 2024 года с опцией продления на один сезон. Новый тренер будет руководить белорусской командой в матчах квалификации ЧЕ-2024 и в розыгрыше Лиги наций. Позднее станет известно, кто войдет в тренерский штаб Феррера.

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До этого испанец работал с юниорской командой каталонской «Барселоны». Возглавлял «Погонь» из Польши и казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он трудился в первенствах Катара, Кипра и Марокко, а также являлся главным тренером сборной Руанды.

В июне сборная Беларуси по футболу сыграла два матча квалификации ЧЕ-2024. В первой игре команда потерпела поражение от Израиля (1:2), а во втором победила Косово (2:1). После этого возглавлявший тогда белорусов Георгий Кондратьев принял решение покинуть свой пост.



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Соглашение с 48-летним Карлосом Алосом Феррером действует до конца 2024 года.
 
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