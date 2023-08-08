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II Игры стран СНГ: как прошел четвертый день соревнований
08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пляжный футбол на мокром песке, дзюдо на ледовой арене и ажиотаж на символы соревнований: II Игры стран СНГ в Беларуси в самом разгаре. Как прошел четвертый день состязаний – в репортаже корреспондента «МИР 24» Янины Василевской.
На улице то дождь, то солнце. Но для игроков в пляжный футбол это не помеха. Они сосредоточены на соревнованиях. И признаются, что прохлада только помогает забивать голы. Даже для футболистов из жарких стран такие условия не в новинку. Матчи под дождем имеет в копилке даже команда из Египта.
Но самое важное для спортсменов – стратегия. У каждой команды она своя. И часто успешная. Сборная Египта одержала победу над футболистами из Узбекистана.
«Каждую команду, против которой мы играем, мы изучаем. Рассматриваем их слабые и сильные стороны, стратегию. Как только заканчивается любой матч, сразу начинаем разбор команды соперников», – пояснил тренер сборной Египта по пляжному футболу Мустафа Зедан.
После активной поддержки на трибунах – тематический шоппинг. По всей стране открылись десятки точек с сувенирами Игр. В топе продаж футболки с логотипом в виде василька, посуда с талисманом соревнований «Рысиком» и магниты.
«Себе бы я купил носки с белорусской символикой беленькие. В этой лавке я вижу много замечательных футболок, кепок, носков. Я в полном восторге от того, что здесь имеется на продажу», – сказал болельщик из России Алексей Богутский.
Болельщики и спортсмены изучают Беларусь и на вкус. В городах, которые принимают Игры, открылись фан-зоны и фудкорты. Так, в Минске предлагают подкрепиться углеводами и белком.
«Шашлык из свинины, из курицы, перец, кукуруза, шампиньоны», – рассказал шашлычник Виктор Бокунович.
За день себя показали спортсмены в девяти видах спорта. Разыграли 19 комплектов наград. В топе медального зачета россияне. С небольшим отрывом в лидеры выбиваются белорусы.
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В топе медального зачета россияне. С небольшим отрывом в лидеры выбиваются и белорусы.
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