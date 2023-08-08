II Игры стран СНГ: как прошел четвертый день соревнований

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пляжный футбол на мокром песке, дзюдо на ледовой арене и ажиотаж на символы соревнований: II Игры стран СНГ в Беларуси в самом разгаре. Как прошел четвертый день состязаний – в репортаже корреспондента «МИР 24» Янины Василевской.

На улице то дождь, то солнце. Но для игроков в пляжный футбол это не помеха. Они сосредоточены на соревнованиях. И признаются, что прохлада только помогает забивать голы. Даже для футболистов из жарких стран такие условия не в новинку. Матчи под дождем имеет в копилке даже команда из Египта.

«Мне понравилось играть в этой атмосфере, под дождем. Мне уже доводилось играть в такую погоду. Песок отличный. Похож на тот, что в Египте. Так что мы привыкли», – сказал игрок сборной Египта по пляжному футболу Ахмед Эльшахат.

Но самое важное для спортсменов – стратегия. У каждой команды она своя. И часто успешная. Сборная Египта одержала победу над футболистами из Узбекистана.

«Каждую команду, против которой мы играем, мы изучаем. Рассматриваем их слабые и сильные стороны, стратегию. Как только заканчивается любой матч, сразу начинаем разбор команды соперников», – пояснил тренер сборной Египта по пляжному футболу Мустафа Зедан.

У дзюдоистов – финальные поединки . В гомельском ледовом дворце холодное покрытие заменили мягким татами. Спортсмены из девяти стран показывают, у кого лучше подсечки, подхваты и броски соперника. Травмоопасные болевые приемы здесь запрещены. Но болельщики все равно волнуются за фаворитов.