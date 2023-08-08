Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Третий выпуск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Четыре тысячи калорий в день. Юных атлетов кормят сытно и без ограничений в рационе. Скидка – на возраст. II Игры СНГ, в первую очередь, должны принести удовольствие от состязаний.

Что не входит в меню и как спортсмены ищут запрещенные деликатесы – узнали корреспонденты «МИР 24».