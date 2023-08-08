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Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Третий выпуск
08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Четыре тысячи калорий в день. Юных атлетов кормят сытно и без ограничений в рационе. Скидка – на возраст. II Игры СНГ, в первую очередь, должны принести удовольствие от состязаний.
Что не входит в меню и как спортсмены ищут запрещенные деликатесы – узнали корреспонденты «МИР 24».
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В этом выпуске узнаем, чем кормят юных атлетов и есть ли какие-то ограничения в рационе.
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