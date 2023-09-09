Археологи нашли новые артефакты на месте основания Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

День города отмечает столица Беларуси. Минску исполняется 956 лет. Когда о городе впервые упомянули в летописях, в нем проживало около тысячи человек. К началу XX века население белорусской столицы выросло до 270 тысяч. Но во время Великой Отечественной войны большинство погибли, а сам Минск был полностью разрушен. Ученые по крупицам восстанавливают историю города, проводят раскопки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пока команда археологов по сантиметру снимает слои земли, историк Андрей Войтехович ищет артефакты. Наконечники стрел X века, посуда из глины, женские украшения – в этом городище уже нашли десятки предметов быта первых жителей Минска. Ученые считают, что город был основан именно в этом месте на реке Менка. Сейчас это небольшой ручей рядом с насыпями древних укреплений.

«Мы надеемся в результате исследования вала большого городища выйти на деревянные конструкции, взять образцы, провести дендрохронологический анализ и получить точную дату, когда были насыпаны эти валы. Время насыпания этих валов значит то, что это поселение становится полноценным средневековым городом. Эту дату можно считать датой основания города на реке Менка», – пояснил заведующий отделом археологии Средних веков и нового времени Института истории Национальной Академии наук Беларуси Андрей Войтехович.

Битва на реке Немиге и первое упоминание в летописях. История Минска официально началась в 1067 году. Тогда в противостояние вступили полоцкие и киевские князья. Последние сожгли поселение, жителей взяли в плен. Со временем город перенесли на 10 километров. Новые стены возвели в самом центре современной столицы.

«На рубеже XI-XII веков туда, где теперь находится площадь 8 марта, Дом физкультурников, выход станции метро «Немига», был перенесен укрепленный центр. В замчище, где были большие валы, находился политический центр. Люди же селились, как правило, вокруг «детинца» или замчища, именно там создавали посады», – поделился экскурсовод по Минску, кандидат исторических наук Евгений Масловский.

Город рос постепенно, становился центром притяжения для ремесленников и торговцев, в начале XX века – для рабочих. Тогда там жили около 270 тысяч человек. В 1941-м в начале Великой Отечественной войны город попал в немецкую оккупацию за считанные дни.