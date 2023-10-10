Об аккредитации госклиник Беларуси рассказали в Совете Республики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ввели добровольную аккредитацию государственных медучреждений . Раньше такую проверку проходили только частные центры. Нововведение поможет повысить качество и доступность медицинской помощи в стране, уверены в Совете Республики.

«Требования достаточно жесткие. Сама аккредитация будет проходить в два этапа. Первый этап – это самоаккредитация, когда организации здравоохранения оценивают себя самостоятельно. Второй этап – очная аккредитация, когда врачи-эксперты будут выезжать и проверять соответствие заполненных документов реальной ситуации в организации здравоохранения», – пояснил главный врач Могилевской областной детской больницы, член Совета Республики Игорь Каско.

Кроме того, на заседании в Совете Республики обсудили подготовку врачей и фармацевтов, повышение квалификации или смену профиля медика, а также прохождение клинической ординатуры и работу университетских клиник.

Отдельным категориям пациентов в Беларуси помогут с лекарствами. Сделают это за счет республиканского или местных бюджетов.