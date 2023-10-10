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Об аккредитации госклиник Беларуси рассказали в Совете Республики

10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Об аккредитации госклиник Беларуси рассказали в Совете Республики
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси ввели добровольную аккредитацию государственных медучреждений. Раньше такую проверку проходили только частные центры. Нововведение поможет повысить качество и доступность медицинской помощи в стране, уверены в Совете Республики.

«Требования достаточно жесткие. Сама аккредитация будет проходить в два этапа. Первый этап – это самоаккредитация, когда организации здравоохранения оценивают себя самостоятельно. Второй этап – очная аккредитация, когда врачи-эксперты будут выезжать и проверять соответствие заполненных документов реальной ситуации в организации здравоохранения», – пояснил главный врач Могилевской областной детской больницы, член Совета Республики Игорь Каско.

Кроме того, на заседании в Совете Республики обсудили подготовку врачей и фармацевтов, повышение квалификации или смену профиля медика, а также прохождение клинической ординатуры и работу университетских клиник.

Отдельным категориям пациентов в Беларуси помогут с лекарствами. Сделают это за счет республиканского или местных бюджетов.



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Раньше такую проверку проходили только частные центры. Сенатор сообщил о плюсах нововведения.
 
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