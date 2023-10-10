|
Об аккредитации госклиник Беларуси рассказали в Совете Республики
10.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ввели добровольную аккредитацию
Кроме того, на заседании в Совете Республики обсудили подготовку врачей и фармацевтов, повышение квалификации или смену профиля медика, а также прохождение клинической ординатуры и работу университетских клиник.
Отдельным категориям пациентов в Беларуси помогут с лекарствами. Сделают это за счет республиканского или местных бюджетов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раньше такую проверку проходили только частные центры. Сенатор сообщил о плюсах нововведения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)