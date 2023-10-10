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«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения

10.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения

Запуск собственного мобильного приложения помогает среднему и крупному бизнесу не только быть конкурентоспособным на рынке, но и обеспечить качественный сервис клиентам. «Про бизнес» решил разобрать кейс приложения МТБанка Moby, которое разработала белорусская ІТ-компания Cotvec. Узнали, каким должен быть качественный софт, которым ежедневно пользуются десятки тысяч людей.

Cotvec — резидент Парка высоких технологий. На протяжении 8 лет IT-компания занимается консалтингом и разработкой программного обеспечения для организаций банковско-финансового сектора. Более 170 опытных сотрудников отвечают за создание комплексных ИТ-решений для бизнеса.

«Уже через пять месяцев представили MVP версию мобильного приложения»

Moby — официальный мобильный банк от МТБанка. Для его разработки понадобился один год и команда из 20 опытных разработчиков. Вначале банк планировал модернизировать свое приложение «Мой Банк», но IT-компания Cotvec предложила переписать софт с нуля.

«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения
Олег Бессонов
Директор ООО «Котвек»

— Нашей компании была поставлена задача в максимально сжатые сроки внедрить в работу банка абсолютно новое приложение, соответствующее современным требованиям клиентов банка. Мы дали разработке этого продукта самый высокий приоритет. Спустя примерно 5 месяцев выпустили первый релиз с MVP версией приложения. Совместно с банком переосмыслили и упростили большинство операций, что позитивно сказалось на удобстве использования приложения. Мы достаточно долго настраивали платформу для максимально стабильной и быстрой работы приложения. Самым сложным оказался поиск баланса между функциональностью и User Experience.

«До сих пор наша работа не останавливается ни на минуту»

Основные этапы создания приложения включали в себя преданализ, написание технического задания, разработку и тестирование продукта. Объем работы был достаточно большой. Moby — это серьезное приложение, которое наши специалисты старались сделать максимально удобным для пользователей. Постоянно велась работа с заказчиком над каждой кнопкой и опцией. А если учесть, что новые продукты в банке появляются с завидной периодичностью, то работа до сих пор не останавливается ни на минуту. Также на постоянной основе оптимизируем уже реализованные процессы в рамках развития системы.

«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения

Одним из главных требований заказчика было обеспечить быструю работу приложения, сохраняя возможность значительно увеличить нагрузку на него со временем, так как количество пользователей постоянно растет. С технической стороны получилась достаточно мощная платформа с большими возможностями и немалым «запасом прочности» для роста.

За последнее время банковские продукты стали гораздо ближе к клиенту. И именно это задает тренд в развитии мобильных банковских приложений. Сейчас нужно делать все максимально доступно и понятно. Важно учесть, что банковский софт — это привычный инструмент не только для финансовых специалистов, но и для клиентов.

В итоге мы получили хороший результат — функциональное приложение, которым пользуются более 450 тысяч человек. В Moby постоянно будет добавляться новый функционал, чтобы клиенты банка могли получать качественный и современный сервис.

«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения
Игорь Макеев
Директор по розничному бизнесу МТБанка

— В определенный момент мы поняли, что предыдущая реализация приложения устарела. Видели и осознавали, что растет запрос со стороны клиентов на современный и интуитивный цифровой банк, сделать который точечными улучшениями старого приложения уже нельзя. Нужен был серьезный «рывок». Поэтому было принято решение начать все с нуля.

Кроме требований к удобству для клиентов, есть еще одна важная часть — это скорость работы, надежность и безопасность новой платформы. Чтобы грамотно объединить всё в одном сервисе, нужно было концептуально изменить подход. Поэтому работа началась с переосмысления самых распространенных ежедневных операций клиентов. «Банк на кончиках пальцев» — наш слоган, который отражает концепцию простого, понятного и функционального приложения.

Результат работы зависит от нескольких факторов: вовлеченности команды в проект, профессионализма и желания сделать по-настоящему хороший продукт. В нашем случае во главе всего стояла эффективность. Важно, что у коллег из Cotvec уже была большая экспертиза в этом направлении. Конечно, были периоды, когда решение простых задач переходило в долгие обсуждения и поиск оптимального подхода. Но в результате всегда находили правильное решение.

«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения

Когда интенсивно и достаточно долго работаешь над одной задачей, грань договорных отношений несколько размывается. В такой парадигме нельзя быть заказчиком и подрядчиком. Есть одна команда: в нашем случае объединились эксперты МТБанка и Cotvec. Каждый день открывает новые возможности для диалога, обмена мнениями, поиска интересных и креативных решений — это единый механизм.

Сейчас мы видим положительную динамику. Всё больше и больше клиентов выбирают наш продукт и высоко его оценивают. Это мотивирует развивать приложение дальше.

«Работа над функционалом продолжается постоянно»

К наполнению Moby мы подошли достаточно скрупулезно, все базовые ежедневные функции, такие как платежи ЕРИП и переводы, а также открытие новых продуктов, были пересмотрены и клиентский путь был сокращен практически в 2 раза. Для удобства клиентов функционал наращивался постепенно, а для удобства перехода мы сделали возможность перенести шаблоны операций из старого приложения в новое, что также было высоко оценено клиентами.

Безусловно, особое внимание уделяется безопасности и защите пользователей приложения, это один из наших основных приоритетов.

«Банк на кончиках пальцев»

Приложение Moby сегодня — это мобильный банк с фокусом на удобный пользовательский интерфейс, инновационность, скорость работы и совершения операций и, конечно, безопасность. Это круглосуточная доступность банковских услуг для клиента и дистанционный канал управления собственными финансами. Работа над функционалом продолжается постоянно.

Вашему бизнесу необходимо собственное мобильное приложение?

В разработке продукта поможет IT-компания Cotvec, которая успешно реализовала более 1500 проектов в различных сферах (финтех, мониторинг IT-инфраструктуры и бизнеса, работа с данными, разработка приложений и API).

Звоните по телефону +375 29 686 05 90 или пишите на электронную почту info@cotvec.com.

«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения

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Запуск собственного мобильного приложения помогает среднему и крупному бизнесу не только быть конкурентоспособным на рынке, но и обеспечить качественный сервис...
 
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