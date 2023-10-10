«Банк на кончиках пальцев». Разбираем кейс разработки мобильного приложения

Источник материала: ProBusiness





Запуск собственного мобильного приложения помогает среднему и крупному бизнесу не только быть конкурентоспособным на рынке, но и обеспечить качественный сервис клиентам. «Про бизнес» решил разобрать кейс приложения МТБанка Moby, которое разработала белорусская ІТ-компания Cotvec . Узнали, каким должен быть качественный софт, которым ежедневно пользуются десятки тысяч людей.

Cotvec — резидент Парка высоких технологий. На протяжении 8 лет IT-компания занимается консалтингом и разработкой программного обеспечения для организаций банковско-финансового сектора. Более 170 опытных сотрудников отвечают за создание комплексных ИТ-решений для бизнеса.

«Уже через пять месяцев представили MVP версию мобильного приложения»

Moby — официальный мобильный банк от МТБанка. Для его разработки понадобился один год и команда из 20 опытных разработчиков. Вначале банк планировал модернизировать свое приложение «Мой Банк», но IT-компания Cotvec предложила переписать софт с нуля.

Олег Бессонов

Директор ООО «Котвек»

— Нашей компании была поставлена задача в максимально сжатые сроки внедрить в работу банка абсолютно новое приложение, соответствующее современным требованиям клиентов банка. Мы дали разработке этого продукта самый высокий приоритет. Спустя примерно 5 месяцев выпустили первый релиз с MVP версией приложения. Совместно с банком переосмыслили и упростили большинство операций, что позитивно сказалось на удобстве использования приложения. Мы достаточно долго настраивали платформу для максимально стабильной и быстрой работы приложения. Самым сложным оказался поиск баланса между функциональностью и User Experience.

«До сих пор наша работа не останавливается ни на минуту»

Основные этапы создания приложения включали в себя преданализ, написание технического задания, разработку и тестирование продукта. Объем работы был достаточно большой. Moby — это серьезное приложение, которое наши специалисты старались сделать максимально удобным для пользователей. Постоянно велась работа с заказчиком над каждой кнопкой и опцией. А если учесть, что новые продукты в банке появляются с завидной периодичностью, то работа до сих пор не останавливается ни на минуту. Также на постоянной основе оптимизируем уже реализованные процессы в рамках развития системы.





Одним из главных требований заказчика было обеспечить быструю работу приложения, сохраняя возможность значительно увеличить нагрузку на него со временем, так как количество пользователей постоянно растет. С технической стороны получилась достаточно мощная платформа с большими возможностями и немалым «запасом прочности» для роста.

За последнее время банковские продукты стали гораздо ближе к клиенту. И именно это задает тренд в развитии мобильных банковских приложений. Сейчас нужно делать все максимально доступно и понятно. Важно учесть, что банковский софт — это привычный инструмент не только для финансовых специалистов, но и для клиентов.

В итоге мы получили хороший результат — функциональное приложение, которым пользуются более 450 тысяч человек. В Moby постоянно будет добавляться новый функционал, чтобы клиенты банка могли получать качественный и современный сервис.

Игорь Макеев

Директор по розничному бизнесу МТБанка

— В определенный момент мы поняли, что предыдущая реализация приложения устарела. Видели и осознавали, что растет запрос со стороны клиентов на современный и интуитивный цифровой банк, сделать который точечными улучшениями старого приложения уже нельзя. Нужен был серьезный «рывок». Поэтому было принято решение начать все с нуля.

Кроме требований к удобству для клиентов, есть еще одна важная часть — это скорость работы, надежность и безопасность новой платформы. Чтобы грамотно объединить всё в одном сервисе, нужно было концептуально изменить подход. Поэтому работа началась с переосмысления самых распространенных ежедневных операций клиентов. «Банк на кончиках пальцев» — наш слоган, который отражает концепцию простого, понятного и функционального приложения.

Результат работы зависит от нескольких факторов: вовлеченности команды в проект, профессионализма и желания сделать по-настоящему хороший продукт. В нашем случае во главе всего стояла эффективность. Важно, что у коллег из Cotvec уже была большая экспертиза в этом направлении. Конечно, были периоды, когда решение простых задач переходило в долгие обсуждения и поиск оптимального подхода. Но в результате всегда находили правильное решение.





Когда интенсивно и достаточно долго работаешь над одной задачей, грань договорных отношений несколько размывается. В такой парадигме нельзя быть заказчиком и подрядчиком. Есть одна команда: в нашем случае объединились эксперты МТБанка и Cotvec. Каждый день открывает новые возможности для диалога, обмена мнениями, поиска интересных и креативных решений — это единый механизм.

Сейчас мы видим положительную динамику. Всё больше и больше клиентов выбирают наш продукт и высоко его оценивают. Это мотивирует развивать приложение дальше.

«Работа над функционалом продолжается постоянно»

К наполнению Moby мы подошли достаточно скрупулезно, все базовые ежедневные функции, такие как платежи ЕРИП и переводы, а также открытие новых продуктов, были пересмотрены и клиентский путь был сокращен практически в 2 раза. Для удобства клиентов функционал наращивался постепенно, а для удобства перехода мы сделали возможность перенести шаблоны операций из старого приложения в новое, что также было высоко оценено клиентами.

Безусловно, особое внимание уделяется безопасности и защите пользователей приложения, это один из наших основных приоритетов.

«Банк на кончиках пальцев»

Приложение Moby сегодня — это мобильный банк с фокусом на удобный пользовательский интерфейс, инновационность, скорость работы и совершения операций и, конечно, безопасность. Это круглосуточная доступность банковских услуг для клиента и дистанционный канал управления собственными финансами. Работа над функционалом продолжается постоянно.

Вашему бизнесу необходимо собственное мобильное приложение? В разработке продукта поможет IT-компания Cotvec , которая успешно реализовала более 1500 проектов в различных сферах (финтех, мониторинг IT-инфраструктуры и бизнеса, работа с данными, разработка приложений и API). Звоните по телефону +375 29 686 05 90 или пишите на электронную почту info@cotvec.com .



